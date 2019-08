Cercare un luogo con la nuova funzione Live View di Google Maps

Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019)ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la sua applicazione, con il quale sarà possibile sovrapporre le indicazioni del navigatore a ciò che vede l'occhio della fotocamera. Già disponibile in fase di test per i telefoni Pixel, prodotti da, laView potrà essere utilizzata anche dai dispositivi Android e iOs. Grazie aView è possibile camminare seguendo le indicazioni sullo schermo, che saranno mostrate sovrapposte all'immagine in tempo reale dello scenario che l'utente ha davanti. Il sistema è stato pensato per consentire di ricevere indicazioni contestualizzate sulnel quale ci si trova, eliminando così l'ultima barriera tra l'informazione che dà il dispositivo e il mondo circostante. “Niente è come esplorare una città a piedi: è un ottimo modo per scoprire luoghi e suoni di un posto nuovo. Ma può essere difficile ...

