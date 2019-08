Aston Martin DB5 | l’iconica auto di 007 all’asta di Sotheby’s in California

Aston Martin - Il giro a Vairano della Vantage - VIDEO : L'Aston Martin Vantage utilizza molti componenti della DB11, ma non per questo ne condivide l'animo. La sportiva che abbiamo provato in pista a Vairano è più tagliente e affilata della sorella: motore e cambio sono gli stessi, mentre il telaio è stato accorciato e irrigidito. Il risultato è una vettura più dinamica, che si differenzia in maniera marcata dalla gran turismo di Gaydon. Veloce, ma poco incisiva. In posizione anteriore longitudinale ...

Bond 25 e le classiche Aston Martin : Bond 25 e le Aston Martin, parliamone. C'è ancora molto mistero sull'uscita finale di Daniel Craig dai panni di 007, ma una cosa si sa: la classica Aston Martin c'è. È il ritorno della leggendaria DB5, vista l'ultima volta alla fine di Spectre, così come il V8 Vantage guidato da Timothy Dalton in 007 Zona pericolo del 1987, una muscle car meno famosa ma non meno fascinosa allestita da gran turismo. Mentre ...

All’asta la Aston Martin Db5 di James Bond da record : Una Aston Martin Db5 del 1965 realizzata per i film di 007 "Goldfinger" e "Thunderball" verrà messa all'asta il mese prossimo in California da Sotheby's, per un valore stimato compreso fra i quattro e i sei milioni di dollari. Pronta ad infrangere il record di 13 anni fa, quando venne comprata per 2 milioni di dollari dal collezionista che ora ha deciso di rimetterla in vendita. La leggendaria autoè stata completamente restaurata con ...

Aston Martin - La Valkyrie in pista a Silverstone : L'Aston Martin ha riservato un'inattesa anteprima al pubblico del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone. Durante il weekend di gara ha fatto il suo debutto dinamico la Valkirie. La vettura, guidata dal Chris Goodwin, è ormai molto vicina alla versione definitiva che sarà costruita in 150 esemplari. 1.176 CV ibridi, ma il V12 tocca i 10.500 giri. La Casa di Gaydon ha diffuso alcune immagini dell'hypercar attraverso i propri canali social, ...

Aston Martin Valkyrie : debutto in pista a Silverstone : Silverstone witnessed the first dynamic running of the Aston Martin Valkyrie. Piloted by Aston Martin high performance test driver Chris Goodwin, the 1,160 bhp hybrid hypercar, liveried with a stunning Red Bull-inspired design, wowed spectators who, until now, have only officially glimpsed the car on static display. The run on the world-famous Silverstone circuit represents […] L'articolo Aston Martin Valkyrie: debutto in pista a ...

Aston Martin - Al volante della DBS Superleggera Volante : Con la Aston Martin DBS Superleggera Volante non vale neppure la pena provare: resistere al suo fascino è impossibile. operazione sovrumana. Capita già con la coupé, figuratevi se, al posto del tetto, cè una capote che in una manciata di secondi sparisce alle vostre spalle. A quel punto carrozzeria e abitacolo creano un unicum senza soluzione di continuità e comincia una folle rincorsa tra la sontuosa eleganza degli esterni e lelegante ...

Aston Martin Valhalla - la nuova hypercar di James Bond : Dopo Valkyrie ecco Valhalla. È questo il nome che Aston Martin ha scelto per la sua ultima creatura che dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, quasi in coincidenza con l'uscita del nuovo film di James Bond. La saga di 007 è arrivata alla venticinquesima pellicola e il titolo definitivo dell'episodio del "giubileo" potrebbe essere Shatterhand. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, ma sembra che l'agente segreto al ...

Aston Martin - la nuova hypercar si chiamerà Valhalla. E forse la userà 007 : Deve il suo nome al paradiso dei guerrieri cantato dalla mitologia antica della Norvegia l’ultima hypercar della Aston Martin: la Valhalla, conosciuta fino ad oggi con il nome in codice AM/RB 003. Si rinverdisce così la tradizione del marchio britannico di chiamare con un nome che inizia con la V tutti i suoi modelli più esclusivi. E questo senza dubbio lo è: costruzione per intero in fibra di carbonio, motorizzazione ibrida da 1.000 ...

Sexy e aggressiva come una valchiria : la nuova Aston Martin Valhalla è di una bellezza… mitologica! : Aston Martin ha confermato che la sua nuova hypercar a motore centrale si chiamerà Valhalla e potrebbe essere la prossima auto di James Bond L’Aston Martin Valhalla continua il lignaggio del nome con la “V” del marchio. Questa nuova hypercar nasce da un progetto di collaborazione tra Aston Martin e Red Bull Racing , dal quale la casa di Gaydon prende la tecnologia e l’esperienza di guida in stile Formula 1. Valhalla ...

Aston Martin - La AM-RB 003 si chiamerà Valhalla : L'Aston Martin ha battezzato Valhalla la sua terza hypercar a motore centrale, presentata al Salone di Ginevra e precedentemente nota come AM-RB 003. La Valhalla giunge dopo la Valkyrie e la Valkyrie AMR Pro, dalle quali eredita le avanzate soluzioni aerodinamiche e la ricercata costruzione di carbonio: è frutto della collaborazione tra la Casa inglese, Adrian Newey e Red Bull Advanced Techologies. 500 esemplari per la Hypercar ibrida ...

Motori – Aston Martin entra nel WEC con la nuova Valkyrie Hypercar : Aston Martin annuncia che schiererà almeno due Valkyrie Hypercar per competere nella stagione FIA ??World Endurance Championship 2020/21 In seguito alla decisione annunciata Dall’Automobile Club de l’Ouest di aprire le porte della endurance di Le Mans alle Hypercar, l’Aston Martin è lieta di annunciare che schiererà almeno due Valkyrie Hypercar, appositamente sviluppate per competere nella stagione FIA ??WEC ...

Aston Martin - La Valkyrie alla 24 Ore di Le Mans del 2021 : 60 anni dopo la prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans, l'Aston Martin ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nella futura categoria riservata alle hypercar del mondiale endurance. La Casa britannica schiererà almeno due Valkyrie nella stagione 2020/2021 del Wec, tornando nella massima serie a Le Mans 100 anni dopo il debutto assoluto di un'Aston Martin sul circuito de la Sarthe (1921).Punta al titolo. L'obiettivo, già annunciato, è ...