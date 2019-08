Trastevere | controlli nella movida | 4 arresti e 2 denunce

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di, con il rinforzo di militari provenienti da altri Comandi del Gruppo Carabinieri di Roma, hanno nuovamente fatto scattare una capillare serie dinell’area storica del quartiere. Il bilancio del week end di verifiche e’ di 4 persone arrestate, altre 4 denunciate a piede libero, 28 sanzioni amministrative di vario genere contestate e un pub chiuso temporaneamente per aver impiegato lavoratori “in nero”. A finire in manette sono stati: un romano di 52 anni, con precedenti, in esecuzione ordinanza di revoca della detenzione domiciliare e contestuale ordine di accompagnamento in carcere; un romano di 50 anni, pluripregiudicato, in esecuzione ordinanza di applicazione della misura deglidomiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti; ...

CasilinaNews : Controlli nella zona di Trastevere: 10 sanzioni amministrative, 3 arresti e una denuncia - allnews24eu : tre arresti e una denuncia - AllNews24 - Proseguono i controlli dei Carabinieri nel quartiere di Trastevere. Anch… - CorriereCitta : Trastevere, controlli serrati sulla movida: tre arresti e una denuncia -