The Fix Seconda Puntata | Nessuna Prova Contro Severen!

(Di lunedì 12 agosto 2019) The Fix: le prove che avrebbero potuto incastrare Severen circa l’omicidio di Jessica sembrano sparire. Ma è anche un personaggio chiave a sparire nel nulla, e qualcosa sembra non tornare… The Fix, il legal thriller di Canale 5, inizia con le vicende dell’attore Severen Johnson, assolto dall’accusa di duplice omicidio. La procuratrice Maya è costretta a dimettersi, ma tante cose stanno per cambiare le carte in tavola. Maya non ha mai dimenticato quanto accaduto, nonostante sia passato del tempo, e non ha mai accantonato il suo desiderio di vendetta. Cosa sta per succedere a The Fix? The Fix prima: dove eravamo rimasti Dopo otto anni dalla prima accusa di duplice omicidio, Severen finisce in tribunale per la morte della sua fidanzata Jessica. Maya, che era stata costretta a dimettersi e a trasferirsi a Washington dopo l’assoluzione ...

