Primavalle | Polizia locale trova colonia felina

Roma - tensione per lo sgombero a Primavalle : lancio di sassi dall’edificio - la polizia risponde con gli idranti : tensione durante lo sgombero in via Cardinal Capranica, nel quartiere Primavalle, a Roma, tra polizia e occupanti. Circa 60 persone sono rimaste all’interno dell’edificio e qualcuno ha lanciato sassi in direzione delle forze dell’ordine, che hanno risposto con l’uso degli idranti. In questi minuti gli agenti stanno convicendo le persone a uscire dall’ex scuola. Roma, quartiere Primavalle ...

Roghi contro lo sgombero di Primavalle. Tensioni tra occupanti e polizia : Hanno bloccato lo sgombero dando fuoco a materassi, cassonetti e vegetazione gli occupanti dello stabile di via Cardinal Capranica, nella periferia romana di Primavalle, dove è in corso lo sgombero dell’ex scuola. I blindati della polizia stanno cercando di avanzare, ma le fiamme rallentano il passaggio. Sul posto, oltre alla polizia di Stato, ci sono anche carabinieri e Guardia di finanza.Dalle finestre dell’immobile occupato ...

Roma - sgombero palazzo occupato a Primavalle : inizia lancio di oggetti verso la polizia dopo l’assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...