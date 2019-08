Il doppio salto mortale all' indietro con avvitamento non porterà il nome di Simone Biles

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) La ginnasta statunitenseha svolto un esercizio considerato impossibile. È stata la prima donna a riuscire in unall’conin uscita sulla trave. A soli 22 anni, la giovane campionessa ha già in bacheca quattro ori olimpici, ottenuti nel corso delle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016, quando aveva 19 anni. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@) in data: 7 Ago 2019 alle ore 1:31 PDTAi quattro ori olimpici si sommano anche i quattro titoli mondiali: Anversa 2013, Nanning 2014, Glasgow 2015 e Doha 2018. Come riporta Team Usa ilmondiale che è riuscita a svolgere durante i Campionati di ginnastica statunitensi a Kansas City non può permetterle di dare il suoa questo esercizio, ma se dovesse riproporlo nel corso di una gara ...

giannimacheda : RT @Soppressatira: La ginnasta Simone Biles fa un doppio salto mortale con triplo avvitamento ed è pronta a candidarsi con i Cinquestelle.… - Soppressatira : La ginnasta Simone Biles fa un doppio salto mortale con triplo avvitamento ed è pronta a candidarsi con i Cinqueste… - notizieit : Simon Biles da brivido: doppio salto mortale indietro con avvitamento -