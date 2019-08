Huawei sempre più convinta della sua promessa | gli smartphone verranno aggiornati

Occasioni di agosto tra le offerte Amazon - prezzo Huawei P30 Lite e P20 Lite più basso di sempre : Anche ad agosto, anzi soprattutto in questo mese, le offerte Amazon possono nascondere non poche Occasioni interessanti. In questo weekend appena partito, ecco che tra le Occasioni del noto store ci sono due dispositivi bestseller del calibro di Huawei P30 Lite e P20 Lite. Entrambi, raggiungono un prezzo decisamente più basso delle scorse settimane e proprio per questo motivo, le relative promozioni vanno valutate nel dettaglio. Si parte con ...

Sempre al passo il Huawei P20 Lite in Italia con EMUI 9.1 : dal 19 luglio patch 147 : Il Huawei P20 Lite non perde un colpo, anche in Italia, in riferimento al supporto per gli aggiornamenti software destinati a questo modello. Solo due giorni fa, sulle pagine di OM, è stata riportata la notizia della prima distribuzione in Europa del nuovo firmware 147. In maniera tempestiva, lo stesso identico pacchetto ha cominciato ad essere notificato anche entro i nostri confini, proprio da oggi 19 luglio. Doveroso è dunque fornire ...

Android Q e EMUI 10 su sempre più smartphone Huawei - nuova lista italiana al 29 giugno : EMUI 10 e Android Q su smartphone Huawei arriverà in grande stile. In effetti si allunga la lista di dispositivi che riceveranno appunto il prossimo major update e la notizia riguarda direttamente gli utenti italiani. Sul sito del produttore ed in particolare quello della divisione nostrana dell'azienda in effetti, il numero di device compatibili con il prossimo passaggio è in effetti aumentato. Meno di 10 giorni fa, sulle pagine di OM, è ...