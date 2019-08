Grosseto | sparatoria notturna a Gavorrano | morto un 35enne e ferito un 18enne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un uomo di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace nelle campagne intorno a, in provincia dinella notte tra l’11 e il 12 agosto. Nella stessa circostanza è statoanche un ragazzo di 18 anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Siena dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. L’ipotesi è che i due fossero in un giro di spaccio. Sia la vittimache ilavrebbero origini nordafricane. Sembra che ilabbia raggiunto, accompagnato da una donna, l’ospedale di Follonica dal quale è stato trasa Siena in elicottero. Sarebbe stato proprio lui a raccontare quello che era successo. Sul posto, nelle campagne di, in località Filare, sono arrivati i carabinieri e il sostituto procuratore Anna Pensabene, che coordina le indagini. Il corpo delè stato rinvenuto vicino a uno ...

