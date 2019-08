Gf | Francesca De André commenta la rottura con Gennaro Lillio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019)Desi riavvicina al suo ex Giorgio Tambellini e si separa da. La coppia diventata indiscussa protagonista al Grande Fratello 16 è tornata al centro del gossip. Questa voltaDefanno parlare molto a seguito della notizia sulla loro separazione ufficiale. Da un po' di tempo aleggiava la voce che li vedeva in crisi e a confermare le indiscrezioni sulla fine della loro conoscenza sono stati proprio i due indiretti interessati. Nelle ultime ore,Deha pubblicato diversi post su Instagram, per rispondere alla notizia sullalanciata da, che ha espresso ai follower di essersi illuso nel credere chepotesse cambiare grazie al suo amore e che "chi nasce tondo non può morire quadrato".Alle parole al vetriolo lanciate dall'ex ragazzo di Lory Del Santo, la figlia di Cristiano De ...

