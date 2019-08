Dall’Olanda | “Lozano al Napoli ecco quando ci sará l’annuncio”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 12 agosto 2019) La fumata bianca per Hirving Loza é ad un passo. Il giocatore messicano è ormai pronto a vestire la maglia azzurra, la notizia arriva anche dai media olandesi. Il portale “De Telegraaf” riporta la cessione del messicano al club partenopeo,la più importante della storia del club di Eindhoven: “Lozano andrà via per una cifra superiore ai 40 mln di euro (parte della quale verrà girata al Pachuca, club dal quale il giocatore è stato acquistato proprio dal Psv nel 2017). Il tutto, dovrebbe chiudersi entro le prossime 24 ore.” Leggi anche : Mercato, dopo Lozano ilaffonderá su Icardi,quale potrebbe essere la chiave per l’argentino Radio Kiss Kiss– Raiola anon solo per Lozano, nuova veste per l’italo-olandese Lozano– Ilsupera lo scoglio diritti d’immagine con una strategia precisa Raiola a– Adl ha ...

