Versace | polemiche in Cina per una linea di t-shirt e felpe Donatella costretta a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Hong Kong e Macao indicate come città indipendenti e non parte della. È la gaffe fatta dache ha indicato così su alcune sue magliette ele due metropoli asiatiche. Un errore che non è passato affatto inosservato e ha scatenato grandiin, tanto da costringerea scusarsi pubblicamente e ritirare subito dal mercato gli articoli incriminati. Dopo le accuse di Razzismo e sessismo contro la cultura cinese ai video promozionali di Dolce&Gabbana nel novembre 2018, ora è toccato a un’altra griffe italiana fronteggiare l’irritazione della. Visualizza questo post su Instagram 今年6月24號,宣布首位中國代言人楊冪出任品牌代言人,但係今日楊冪及其公司向發出「解除協議告知函」,解除品牌代言人身份及停止所有合作。 原因係因為所設計既一款Tour Date T-涉嫌辱華同不尊重中國,將香港和澳門當作國家與其他國家並列,事件備受爭議。...

