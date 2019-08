Inferno sulla provinciale | 5 auto coinvolte | un uomo è morto carbonizzato

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 11 agosto 2019) Cinquein un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri 10 agosto a Senigallia. Lo schianto è avvenuto nei pressi della rotatoria di via Berardinelli tra una Porsche Carrera, una Fiat Panda e una Opel Corsa. Quest’ultima, dopo il violento impatto ha preso fuoco e il conducente è. A quanto si apprende, è grave l’che guidava la Porsche, mentre è rimasto illeso quello che era al volante della Panda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo, l’eliambulanza e il personale del 118. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi di rito. Una giornata tragica quella di ieri sulle strade italiane. Nel potentino èun bimbo di 4 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 17, nelle stesse ore di quello di Senigallia. Per cause ancora da accertare l’si è schiantata contro un guard rail. ...

