Come spogliarvi per sedurlo e aumentare il desiderio

Fonte : dilei

(Di domenica 11 agosto 2019) Celebrato anche dal cinema – la scena dello striptease di 9 Settimane e mezzo è un cult – lo spogliarello sexy è un’arma di seduzione senza eguali. Per viverlo nel migliore dei modi e raggiungere il proprio obiettivo, è fondamentale innanzitutto rilassarsi e dimenticare qualsiasi cruccio relativo ai difetti fisici. Prima di uno striptease davanti al partner è infatti essenziale sentirsi bellissime (per lui lo siete). Altrettanto importante è preparare l’ambiente: lo spogliarello sexy è ottimo in tutti i contesti, ma in una stanza caratterizzata dalla presenza di luci soffuse e di musica intensa è ancora meglio! Un altro aspetto basilare per spogliarsi in modo seducente è la gestione dei tempi. Lo striptease deve essere un momento di gioco, durante il quale creare una suspense capace di scaldare al massimo l’atmosfera. Dato questo aspetto, è opportuno ...

Jastcam : Il fatto che abbiate un ampio seguito in quanto boni e sempre svestiti, non ci rende competenti a tal punto da pote… -