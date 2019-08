Indagine Coldiretti-Ixè | 7 italiani su 10 in viaggio per Ferragosto | il mare resta la

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Quasi 7su 10 (il 68%) hanno deciso di nonre a casa pere si metteranno inper raggiungere parenti e amici al, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. Emerge da una-Ixè divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per la festa dell’estate. La stragrande maggioranza degli– sottolinea– si sposta da casa sfidando le previsioni sul traffico senza farsi spaventare dal rischio di code. Solo per poco più di un italiano su dieci (11%) ilè un giorno come gli altri e non intende fare nulla di particolare. Il 21% invece coglie l’occasione per stare in casa a riposare. Il weekend che precedeil momento clou delle vacanze degliche anche quest’anno hanno privilegiato il mese di agosto. Con le ultime partenze ...

