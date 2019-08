Il pancione di Anne Hathaway | raggiante sul red carpet

Fonte : vanityfair

(Di sabato 10 agosto 2019)È la prima uscita pubblica deldi. L’attrice 36enne è andata alla prima teatrale a Broadway di Sea Wall/A life, in cui recitano Jake Gyllenhaal e Tom Sturridge, e non si è negata ai fotografi mettendosi di profilo per far vedere il procedere della sua seconda gravidanza. Non è passato inosservato l’abito che mostrava la maternità imminente. Fucsia e con aperture laterali e sulla schiena, letteralmente cucito addosso a lei dallo stilista Brandon Maxwell. Lo dice anche l’etichetta che l’attrice ha mostrato in un post su Instagram. Nell’etichetta c’è scritto «+1». L’annuncio della dolce attesa è di poche settimane fa ed è stato accompagnato dal racconto delle difficoltà affrontate per questa seconda gravidanza insieme al marito Adam Shulman. La coppia ha già un figlio Jonathan di tre anni. «Il ...

mirellamangiola : RT @paolacars: Anne Hathaway con il pancione e l’abito fucsia audace con l’etichetta «Anne + 1» - paolacars : Anne Hathaway con il pancione e l’abito fucsia audace con l’etichetta «Anne + 1» - Italia_Notizie : Anne Hathaway con il pancione e l’abito audace con l’etichetta «Anne +1» -