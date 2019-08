Cremona | bambine violentate dal vicino di casa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Valentina Dardari Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minori. E’ stato incastrato da un video sul suo cellulare E’ stato arrestato aun 29enne con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, secondo quanto emerso dall’indagine avviata e poi conclusa dalla Squadra mobile e dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Crema, avrebbe avvicinato le duedi circa 10 anni, facendole entrare insua per poi abusarne sessualmente. L’indagine sarebbe partita grazie alla denuncia, nel febbraio scorso, dei genitori di una delle due bimbe. Da lì gli inquirenti sono riusciti a raccogliere abbastanza prove per incastrare il 29enne. L’indagine è stata fatta pervenire a Milda Milli, sostituto procuratore della Repubblica di, che ha così potuto firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’appartamento ...

