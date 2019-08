Bitter Sweet | spoiler | l' Aslan chiede la mano della Piran dopo una dichiarazione d' amore

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) Torna lo spazio dedicato alle notizie su- Ingredienti d', la serie tv rivelazione di questa estate italiana. Nelle prossime puntate in programma a settembre su Canale 5, Feritdeciderà di confessare a Nazlii suoi sentimentiaverle fatto una romantica proposta di matrimonio, che purtroppo non avrà il risultato sperato.: Ferit delude la moglie, l'si dichiara a Nazli Le anticipazioni di- Ingredienti d'tratte sulle puntate in onda a settembre su Canale 5, si soffersu Ferit, il quale capirà di essere profondamente innamorato di Nazli (Ozge Gurel). Tutto inizierà precisamente quando la cuoca scoprirà che suo marito non le ha raccontato che la Pelin è in realtà la sua ex fidanzata. Una scoperta che offenderà moltissimo la moglie, che incoraggerà l'a rivelare i propri sentimenti. Se la sorella di Asuman ...

zazoomnews : Bitter Sweet anticipazioni Demet confessa segreto ad Hakan: ancora inganni - #Bitter #Sweet #anticipazioni #Demet - zazoomblog : Bitter Sweet Anticipazioni Turche: Demet scopre che Hakan ha ucciso suo fratello - #Bitter #Sweet #Anticipazioni… - giiusym : RT @_MinutForMinut: #bittersweet Io lo so che non mandano in onda Bitter Sweet la prossima settimana perché sono tutti in vacanza.. ma io… -