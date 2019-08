Sekiro | Shadows Die Twice a quota 3 | 8 milioni di copie distribuite in tutto il mondo

Sekiro Shadows Die Twice : una mod consente di sfidare a piacimento ogni boss del gioco : E' da poco disponibile una nuova mod per la versione PC di Sekiro Shadows Die Twice, che permetterà al giocatore di sfidare tutti i boss del gioco, in qualunque ordine.La mod è chiamata boss Rush ed è stata creata dal famoso modder thefifthmatt, risulta molto utile per quei giocatori che hanno già completato il gioco e desiderano migliorare i propri record negli scontri con i boss, infatti permette di saltare intere porzioni di gioco ed arrivare ...

Un PC dedicato a Sekiro : Shadows Die Twice - ecco l'opera d'arte di un modder : Se vi foste mai chiesti che aspetto avrebbe un PC dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice, ebbene ecco qui la risposta.Un modder particolarmente appassionato all'ultima fatica made in From Software si è infatti messo all'opera e ha realizzato quella che sembrerebbe una vera e propria opera d'arte, ma che al contempo è anche un PC.Il computer ha la forma di un porta Torii, elemento tipico dell'architettura nipponica, ma la cosa più incredibile è che ...

Sekiro : Shadows Die Twice è troppo difficile? Ecco una mod che vi renderà la vita più facile : Se siete stati affascinati dal mondo di Sekiro: Shadows Die Twice ma lo avete accantonato a causa della difficoltà, una nuova mod di Tender Box (un nome decisamente appropriato) è quello che fa per voi!In passato abbiamo già visto alcune mod "facili" per il gioco di FromSoftware, ma la maggior parte di esse erano in realtà delle strane soluzioni alternative, come quelle legate alla velocità. Questa nuova mod (tramite Twisted Voxel) è un vero e ...

Sekiro : Shadows Die Twice : una mod rende il combattimento simile a quello di Bloodborne : Fan di Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, ecco qualcosa per voi oggi! Il modder 'thefifthmatt' ha pubblicato una nuovissima mod che renderà le capacità di combattimento più simili a Bloodborne. Questo in pratica significa che i giocatori dovranno avvicinarsi a ogni nemico e boss con una diversa mentalità strategica, poiché dovrete affidarvi maggiormente alle vostre abilità di dash (invece di deviare ogni attacco), segnala DSOGaming.Entrando ...

Sekiro : Shadows Die Twice è il protagonista dello splendido corto One-Armed Wolf : I mondi di From Software hanno dato vita a una schiera di fan estremamente appassionati che spesso creano dei progetti che sono dei veri e propri piccoli, grandi capolavori. Ovviamente anche Sekiro: Shadows Die Twice non poteva essere da meno.Proprio l'ultima fatica del team capitanato da Hidetaka Miyazaki è il protagonista di One-Armed Wolf, un cortometraggio molto interessante realizzato dallo YouTuber TheParryGod, un creatore di contenuti che ...

Sekiro : Shadows Die Twice non riceverà alcun DLC? : Stando ai rumor riportati da Twistedvoxel.com, Sekiro: Shadows Die Twice non otterrà alcun DLC. Questa notizia arriva poco dopo che From Software ha annunciato la nuova IP Elden Ring all'E3 2019.Sekiro: Shadows Die Twice è stata un'altra IP nuova di From Software, lanciato a marzo di quest'anno è diventato rapidamente il gioco più venduto degli sviluppatori From Software. L'ultimo aggiornamento delle vendite di Sekiro, ci parlava di più di due ...