Samsung Galaxy Home non verrà abbandonato e presto ne sapremo di più

Galaxy Watch Active2 : un nuovo ed elegante smartwatch di Samsung : Da Samsung arriva uno smartWatch con un design raffinato ed elegante, display AMOLED e cinturino anche in pelle

Focus sul miglior prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus su Amazon e a rate con Wind e Tre : Prima carrellata di offerte sul prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus su Amazon e con gli operatori telefonici Wind e Tre a soli due giorni dal lancio della nuova serie phablet 2019. I nuovi smartphone, per il momento, sono solo prenotatili visto che l'effettiva vendita partirà poi il 23 agosto ma quali sono in effetti le condizioni imposte dallo store di Bezos e pure dai vettori? Ci muoviamo, è chiaro, principalmente sul prezzo ...

Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole : Sia TIM che Vodafone non hanno ancora stilato dei piani rateali per i Samsung Galaxy Note 10, a differenza del gruppo Wind Tre L'articolo Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition è ufficiale : Samsung ha presentato Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition una versione speciale del proprio smartWatch sviluppata in collaborazione con la nota società Under Armour Inc. che va a dedicarsi a chi ama correre con costanza e dedizione e mantenere sempre sotto controllo i propri parametri per migliorarsi giorno dopo giorno. Dall’anima evidentemente sportiva, […] L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour ...

Samsung Galaxy A70s passa su Geekbench con Snapdragon 675 - 6 GB di RAM e Android 9 Pie : Samsung Galaxy A70s è appena apparso su Geekbench mettendo in mostra SoC Qualcomm Snapdragon 675, 6 GB di RAM e Android 9 Pie. L'articolo Samsung Galaxy A70s passa su Geekbench con Snapdragon 675, 6 GB di RAM e Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S4 è immortale : ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 : Il Samsung Galaxy S4 di recente ha compiuto sei anni ma ciò non impedisce al team di LineageOS di continuare a supportare questo smartphone L'articolo Samsung Galaxy S4 è immortale: ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 proviene da TuttoAndroid.

Samsung consente di rimappare il tasto d’accensione di Galaxy Note 10 e - sotto sotto - cancella un video “anti-Apple” : Samsung Galaxy Note 10 ha un tasto d'accensione rimappabile con altre funzioni, Bixby compreso. E nel mentre, vista l'assenza della porta jack audio, Samsung ripensa al suo passato e comincia a cancellare qualche vecchia canzonatura contro Apple. L'articolo Samsung consente di rimappare il tasto d’accensione di Galaxy Note 10 e, sotto sotto, cancella un video “anti-Apple” proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 a prezzi mai visti con queste offerte Vodafone : Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 sono proposti in forte sconto ad alcuni clienti Vodafone con la solita rateizzazione in 30 mesi e zero anticipo. Ecco le offerte che l'operatore rosso sta inviando via SMS. L'articolo Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 a prezzi mai visti con queste offerte Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ arrivano su Amazon : disponibili in preordine a partire da 979 euro : Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ arrivano su Amazon: disponibili in preordine a partire da 979 euro con la possibilità del cashback fino a 400 euro L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ arrivano su Amazon: disponibili in preordine a partire da 979 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 supporta il Multi Sound con l’ultimo aggiornamento di MultiStar : Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ e non solo accolgono alcuni aggiornamenti per Samsung Good Lock, che includono il Multi Sound per il modulo MultiStar: ecco di cosa si tratta. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 supporta il Multi Sound con l’ultimo aggiornamento di MultiStar proviene da TuttoAndroid.

Samsung e le tre info-grafiche sui Galaxy Note 10 : storia - confronto con Note 9 e S Pen : Samsung ha realizzato tre info-grafiche per velocizzare la sedimentazione delle informazioni e dare risalto ai punti di forza del nuovo progetto L'articolo Samsung e le tre info-grafiche sui Galaxy Note 10: storia, confronto con Note 9 e S Pen proviene da TuttoAndroid.

Potete già scaricare gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy Note 10 : Ecco gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, disponibili al download: correte a scaricarli con questo link rapido. L'articolo Potete già scaricare gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus già sotto di 400 euro con permuta ufficiale : i modelli coinvolti : Per chi considera il Prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e10 Plus un po' troppo elevato, è bene sapere che già oggi (a solo un giorno dall'uscita di ognuno dei device della nuova serie phablet) è possibile risparmiare sull'acquisto grazie alla programma di permuta ufficiale di un vecchio device. Vanno dunque esattamente riferite le condizioni per ottenere fino a 400 euro di risparmio sul nuovo acquisto. Va ricordato , prima di tutto, il Prezzo ...

Samsung Galaxy Note 10 e Note 9 a confronto : (Foto: Samsung) Samsung Galaxy Note 10 vs Note 9, il confronto è servito: cosa cambia dalla generazione 2018 a quella 2019? Dal design all’hardware fino al pennino S-Pen rinnovato, facciamo il punto su tutto ciò che è migliorato con il nuovo terminale. Per tutte le informazioni e per l’anteprima di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ vi rimandiamo al nostro approfondimento con foto, video e prime impressioni, mentre questa è stata la ...