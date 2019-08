Reddito di cittadinanza e Flat Tax : crisi di governo - come possono cambiare? : Reddito di cittadinanza e Flat Tax: crisi di governo, come possono cambiare? Il Reddito di cittadinanza è una misura approvata dal governo Conte e su cui ha molto investito politicamente il MoVimento 5 Stelle. Ci saranno conseguenze alla luce della crisi di governo provocata dal voto sulla Tav che ha decretato la rottura tra M5S e Lega? La risposta è no. Reddito di cittadinanza, intervento di Giuseppe Brescia del M5S La misura di ...

Cosa succede al Reddito di cittadinanza se cade il Governo : Con l'esecutivo Lega-M5s che va verso lo scioglimento, molti contribuenti si stanno chiedendo che fine farà il sussidio...

"Via il Reddito di cittadinanza e... Ecco il programma dei sovranisti" : Elezioni anticipate o nuovo governo, alleanze nel Centrodestra in vista del voto e programma sovranista. Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018... Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza - furbetti scatenati (da nord a sud) : Prosegue il lavoro delle Fiamme gialle per contrastare il lavoro nero: in un ristorante ai piedi della Majella, in Abruzzo...

Pagamento Reddito di cittadinanza agosto 2019 : data accredito carta rdc : Pagamento Reddito di cittadinanza agosto 2019: data accredito carta rdc Giunti nel mese di agosto 2019 i beneficiari del Reddito di cittadinanza si stanno chiedendo quando sarà questo mese il giorno dell’accredito sulla carta. Per questo motivo andremo a riepilogare le date dei pagamenti sia per chi riceve il RdC per la prima volta, sia invece per chi ha già fatto domanda da diverso tempo e ormai è giunto all’ennesimo accredito. Inoltre ...

Parcheggiatori abusivi ma con Reddito di cittadinanza e Rei : finisce male per i furbetti : Durante i controlli sul litorale della Playa a Catania la polizia ha scoperto, tra le altre cose, anche undici...

Governo - Salvini : “No Reddito di cittadinanza e salario minimo a tutti. M5s? Se passi più tempo a litigare bisogna fare scelte da adulti” : “Non si possono garantire reddito di cittadinanza a tutti e salario minimo, prima bisogna dare lavoro, creare ricchezza, sennò cosa ridistribuisci?”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Sabaudia, andando a criticare due dei pilastri del programma del Movimento 5 stelle. “Se dovessi rendermi conto – ha aggiunto, parlando del futuro del Governo – che le cose non si possono fare, è come in un ...

Reddito di cittadinanza : denuncia per truffa a Imperia. Quando scatta : Reddito di cittadinanza: denuncia per truffa a Imperia. Quando scatta Sin dalla fase di discussione che ha preceduto l’ok al Reddito di cittadinanza si è molto parlato della necessità di contrastare i furbetti. Ovvero di coloro che pur accedendo alla misura di contrasto alla povertà avrebbero magari continuato a lavorare. Reddito di cittadinanza, i furbetti e le notizie di cronaca La cronaca ci conferma la presenza di furbetti ...

Reddito di cittadinanza e decreto dignità : Salvini “Manca manodopera” : Reddito di cittadinanza e decreto dignità: Salvini “Manca manodopera” Nella giornata di ieri, 6 agosto, Salvini ha organizzato un incontro al Viminale con le parti sociali per parlare di lavoro e sviluppo. Un incontro dalla valenza non solo pratica ma anche simbolica, in quanto segue a ruota il tavolo organizzato dal premier Giuseppe Conte, accompagnato da Luigi Di Maio, per discutere della stessa tematica. Il grande assente al tavolo di ...