Oggi su 7 Zlatan Ibrahimovic | «Solo la rabbia mi fa sentire vivo E mi calma» Il video

Fonte : corriere

(Di venerdì 9 agosto 2019) L’attaccante svedese, capitano dei Los Angeles Galaxy: «Quando mi rilasso, il mio gioco diventa sciatto. Se provo, invece, sono estremamente vigile e non cedo alla violenza». Confessioni di un giocatore che si dice «contro tutti»

