“Buttata via” La showgirl senza peli sulla lingua | usata dal suo toy boy

(Di venerdì 9 agosto 2019) Carmen Di Pietro ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpe. Più che un sassolino, degli autentici macigni. Loinfatti ha finalmente rotto il silenziobufera mediatica che l’ha travolta in questi giorni. La soubrette è finita al centro delle polemiche dopo aver posato per il settimanale Grand Hotel con il personal trainer e modello Matteo Alessandroni. Carmen, nell’intervista rilasciata alla rivista, ha presentato Matteo come il suo nuovo fidanzato, non nascondendo anche un sentimento importante. Versione ben diversa quella fornita da Matteo, che ha smentito su Instagram qualsiasi tipo di coinvolgimento amoroso con la Di Pietro. Il ragazzo ha ammesso di aver solo posato per un servizio fotografico per via del suo lavoro e nulla più. Ora la vedova di Sandro Paternostro ha fornito una nuova versione dei fatti, tirando in ballo il noto programma tv Uomini e Donne. ...

