Annunciato Ark | Genesis | il prossimo capitolo di Ark | Survival Evolved

Annunciato Dark Envoy - un ispirato RPG che combina esplorazione e combattimento tattico a turni : Nella giornata di oggi è stato Annunciato l'ultimo titolo degli sviluppatori di Tower of Time, Event Horizon, Dark Envoy.Dark Envoy è un gioco di ruolo non lineare che combina la libera esplorazione in tempo reale con il combattimento tattico a turni per creare una ricca esperienza. Il gioco arriverà su PS4, Xbox One e PC Windows il prossimo anno, nel 2020.Leggi altro...

E3 2019 : Annunciato The Dark Crystal : La resistenza per Nintendo Switch : L'attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019, di seguito potete trovare il trailer mostrato durante il ...