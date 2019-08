Tutti al mare in Cina nella spiaggia più affollata al mondo

Al via “Spiaggia Libera Tutti!” - il progetto per consentire l’accesso al mare ai piccoli degenti : Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù danno il via al progetto “Spiaggia Libera Tutti!”, per consentire agli ospiti della Casa Ronald Roma Palidoro e ai bambini in cura presso la struttura ospedaliera di poter accedere a una spiaggia inclusiva e attrezzata anche in caso di disabilità, in Via della Torre di Palidoro a Fiumicino (RM). Attraverso “Spiaggia Libera Tutti!”, gli ospiti della Casa Ronald Roma ...

Ciclismo - Europei 2019 : i favoriti. Viviani - Groenewegen e Ackermann sopra Tutti - ma attenzione a Démare e Bennett : Tutto pronto per una sfida a velocità spaziali. Una sola assenza di lusso, quella di Peter Sagan, che per l’ennesima volta ha conquistato al Tour de France la Maglia Verde della classifica a punti e che in questa manifestazione si è già imposto due volte in passato. Ovviamente non ci sarà neanche Caleb Ewan, dominatore delle volate alla Grande Boucle, a causa della sua nazionalità. Per il resto tutto il meglio dello sprint mondiale al via ...

Ignorati i divieti di balneazione : a Napoli Tutti al mare tra i veleni : I bagnanti si tuffano e prendono il sole fra i divieti. A Bagnoli le spiagge non ancora bonificate sono inquinate da particelle cancerogene e metalli pesanti e coperte da lenzuoli di spugna....

La Camera chiude - ferie (quasi) record per i deputati : la voglia di mare mette Tutti d'accordo : Dopo l'ultima seduta di ieri a Montecitorio, la prossima riunione sarà il 9 settembre. Un po' più "sfortunati" i senatori...

“La più bella”. Maria Elena Boschi - i selfie al mare (in bikini) conquistano Tutti : “Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana” e poi gli hashtag #toscana, #estate e #beach. Anche per Maria Elena Boschi le vacanze sono sinonimo di mare e così anche la deputata Pd approfitta del weekend per una fuga al mare e si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.\\ Per “Meb” non sembra ancora essere arrivato il tempo delle vacanze vere e proprie, ma in ...

Andrea Giuliacci - il meteorologo si racconta : “Spero che ad agosto ci sia il sole sennò poi al mare Tutti mi guardano storto” : “Spero resista il bel tempo perché la sciagura del meteorologo è che non puoi andare in vacanza e trovare pioggia perché tutti ti guardano storto. Che figura ci fai?”. A dirlo è il meteorologo Andrea Giuliacci che, in un’intervista al Giornale, si è raccontato, svelando anche alcuni retroscena sulla sua vita privata. “I meteorologi, come tutti, vanno in vacanza dove decidono i loro figli. Comunque mare più che ...

Palermo - svincolati Tutti i calciatori : adesso possono firmare per altri club ma i rosanero sono pronti a ripartire : Il Palermo può festeggiare, nella giornata di oggi è stata decisa la nuova proprietà che proverà a riportare il club rosanero nel calcio che conta. Nel frattempo il presidente Gravina ha deliberato lo svincolo del calciatori dell’Unione Sportiva Città di Palermo, l’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale e tutti i calciatori sono liberi di trovarsi una nuova squadra, il club nella giornata di ieri ha perso ...

Migranti - Tutti i numeri : calano le morti in mare e pure gli arrivi in Ue : Pina Francone Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni sono diminuiti i decessi nelle acque del Mediterraneo In questa prima metà del 2019 sono è diminuito – e di molto – il numero dei Migranti morti nelle acque del Mar Mediterraneo e quello degli immigrati arrivati in Europa. I dati sono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, che racconta come siano 683, ad oggi, le vittime nel Mediterraneo nel ...

Borriello : “Ci sono Tutti i presupposti per firmare la convenzione” : L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Domani la convenzione per lo stadio San Paolo andrà in consiglio comunale. La nostra regola interna dell’Ente ci porta a dire che non si può firmare una nuova convenzione senza aver saldato il passato, ma ci sono tutti i presupposti per giungere alla concessione”. Borriello ha parlato del restyling dello stadio e del ...

Il maltempo ha devastato la Riviera Romagnola : "In 8 ore Tutti al mare" : Francesca Bernasconi Stanno facendo il giro del web le immagini della spiaggia di Milano Marittima, che in poco più di 8 ore è tornata alla normalità In poco meno di nove ore la Riviera Romagnola è tornata come nuova, dopo i danni causati dal forte maltempo, che mercoledì si era abbattutto sulla costa Adriatica. E le immagini che lo confermano sono subito diventate virali. Una foto mostra la distruzione riversatasi sulla spiaggia di ...

Migranti - Von der Leyen : “Bisogna aiutare le persone in mare - salvarli Tutti è un obbligo” : La candidata alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parla di Migranti confrontandosi con i gruppi del Parlamento europeo: "È un obbligo soccorrere le persone in pericolo in alto mare. E per questo è estremamente importante ridare vita alla missione Sophia". Von der Leyen punta anche a una riforma del trattato di Dublino.Continua a leggere