Per l' International Cat Day | guardate questo doc intitolato Il gatto | un assassino

International Champions Cup - Handanovic si conferma para-rigori : l’Inter suPera il Tottenham [FOTO] : Si è appena concluso un interessante match valido per l’International Champions Cup, sono scese in campo Tottenham e Inter che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, nuove indicazioni per il tecnico Antonio Conte, bene difesa e centrocampo mentre sono evidenti i problemi in attacco in attesa di innesti nel reparto avanzato. Partenza subito sprint per gli Spurs, dopo appena 3 minuti vantaggio con Lucas Moura, l’Inter ...

Man In Black International - Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo. Ecco Perché non sentiremo la mancanza di Will Smith : Siamo al quarto lungometraggio dedicato agli agenti in nero. Nel nuovo capitolo di Man In Black International, Chris Hemsworth e Tessa Thompson di nuovo insieme sul grande schermo, sono una coppia che funziona o meglio, sembra proprio non voler funzionare ed è questo che piace al pubblico in sala. I due non sono nuovi a battibeccarsi davanti alla macchina da presa. Se vi state chiedendo dov’è che li avete visti l’ultima volta, è stato in ...

LIVE Inter-Psg 1-1 - International SuPer Cup 2019 in DIRETTA : pareggia Longo - si va ai calci di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 4-4 Sul dischetto va Arday Hemans, che tira alto, ma in porta. 3-4 Segna Agoume, Inter in vantaggio! 3-3 Aouchiche sbaglia! Gran parata di Handanovic! 3-3 pareggia con freddezza Facundo Colidio. 2-3 Segna anche Diallo per il PSG. Si perdono le immagini, che tornano con il gol di Gagliardini, per il 2-2 che chiude la seconda serie. Ranocchia e Gagliardini a segno per l’Inter. 15.30 Finiscono i tempi ...

LIVE Inter-Psg 0-1 - International SuPer Cup 2019 in DIRETTA : squadre stremate - decide il gol di Kehrer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 93′ Si chiude in difesa il Paris Saint Germain. 92′ Inter in pressione costante in mezzo all’area, ma senza concretizzare. 91′ Saranno quattro i minuti di recupero. 90′ Conclusione molto debole di Jesè dalla distanza. 89′ Ci prova anche Gagliardini, palla respinta dalla difesa. 88′ Cerca la verticalizzazione Cavani, ma esce benissimo Handanovic. 87′ ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : tutto pronto Per la suPer sfida - Ivan Perisic ancora titolare insieme a Barella e Bastoni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.20 Entrambe le squadre non godono di un buon momento nel mercato, con Icardi e Neymar in rotta con la società e in cerca di una nuova sistemazione. 13.15 Nuova posizione invece per Ivan Perisic, che per Conte si trova a disagio sulla fascia, e viene dunque spostato in avanti, nel 3-5-2 del tecnico ex Juventus. 13.10 I nerazzurri sono ancora in cerca del primo successo in questa competizione, dopo i ko ...

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : sfida di lusso Per Antonio Conte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà della suggestiva Macao, per l’incontro valido per la International Champions Cup 2019, che metterà di fronte l’Inter di Antonio Conte e il Paris Saint-Germain campione di Francia. Per l’allenatore nerazzurro sarà sicuramente un’occasione da sfruttare al meglio, dopo qualche indecisione ...

International Champions Cup : un buon Milan non basta - vince il Bayern Per 1-0 : Era solo un’amichevole estiva ma già si è intravisto quello che potrà essere il Milan del futuro. I rossoneri escono sconfitti dal loro primo appuntamento nell’International Champions Cup. Finisce 1-0 per il Bayern Monaco con la rete firmata da Goretzka, ma dal match emergono dati positivi per mister Giampaolo. Un buon Milan che crea tanto, con una squadra corta e attenta in fase difensiva e che viene punita dall’unico svarione concesso ai ...

Juventus - novità Per l’International Champions Cup : concesso il visto a Demiral - con l’Inter ci sarà : concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore turco della Juventus sarà dunque disponibile anche per la partita di Nanchino contro l’Inter, valida per l’International Champions Cup, in programma mercoledì alle 13.30 italiane. Lo comunica il club bianconero via Twitter. International Champions Cup: Fiorentina sconfitta dall’Arsenal, il Bayern batte il RealL'articolo Juventus, novità per l’International ...

International Champions Cup - l’Arsenal suPera il Bayern Monaco : Continua lo spettacolo dell’International Champions Cup, continua la marcia di preparazione dell’Arsenal, i Gunners si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione con l’obiettivo di conquistare qualche trofeo. Nel frattempo ottimo test contro il Bayern Monaco, finisce sul risultato di 2-1 nel match disputato sul terreno del Dignity Health Sport Park, a Carson (Usa), Arsenal in vantaggio al 4′ ...

International Champions Cup - le quote di Sisal Matchpoint : esordio in salita Per l’Inter - Juventus favorita : Si comincia a fare sul serio nella International Champions Cup, arrivano i big match e i primi veri banchi di prova per i club impegnati nella competizione. Tra questi c’è la nuova Inter di Antonio Conte, alle prese con il primo esame della stagione contro il Manchester United nel match del suo esordio nella ICC. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i Red Devils, avanti a 2.00, la vittoria dei nerazzurri vale 3.20, a 3.50 il ...

International Champions Cup - l’Arsenal suPera il Bayern Monaco : International Champions CUP – Buona la prima per l’Arsenal. La squadra guidata da Unai Emery ha battuto 2-1 il Bayern Monaco. A Carson, negli Usa, vantaggio dell’Arsenal con un autogol di Poznanski, pareggio di Lewandowski e gol vittoria di Nketiah. Per l’ICC si tornerà in campo sabato. International Champions Cup, il programma completo: date, orari e squadreL'articolo International Champions Cup, l’Arsenal ...

Roma International Estetica 2020 : Cosmetici e strumenti professionali Per combattere la cellulite : Aziende ed esperti della bellezza si incontrano a Roma International Estetica 2020, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma. La pelle a buccia d’arancia è uno dei problemi che affliggono più le donne, soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione. La cellulite non dipende solamente dal peso, ma anche lo stile di vita, il cibo sbagliato e capi troppo stretti, contribuiscono alla sua comparsa. I prodotti Cosmetici sono certamente ...

Brescia - agenti assolti Per il pestaggio di un tifoso : la nota di Amnesty International : L’esito del processo d’appello per il pestaggio di Paolo Scaroni, il tifoso del Brescia vittima il 24 settembre 2005 di una violenta aggressione delle forze di polizia si conclude con l’assoluzione per gli agenti. Il tifoso del Brescia rimase in coma per i due mesi successivi e invalido al 100% per tutta la vita. Amnesty International spiega in una nota che “già nel processo di primo grado, a otto anni di distanza ...

Paolo Fresu - Nik West e Incognito dal 27 al 29 giugno in Italia Per il Milano Marittima International Jazz Festival : Paolo Fresu, Nik West e gli Incognito. Sono le tre punte di diamante del Milano Marittima International Jazz Festival che dal 27 al 29 giugno si terrà nella cittadina romagnola.I grandi esponenti del panorama Jazz internazionale si alterneranno sul palco principale, allestito sulla Rotonda I Maggio, cuore pulsante della vita notturna e dello shopping, ma anche in diversi locali della città, che ospiteranno concerti live di ...