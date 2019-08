Meteo | il nowcasting di MeteoWeb | temporali irregolari in atto sull’Appennino centrale e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Addensamenti con rovesci estanno riguardando, nella giornata odierna, anche parte dei settori centrali. Si tratta essenzialmente delle aree appenniniche tra Emilia-Romagna, Toscana, qualcuno sconfinate anche sul Nord Marche, area San Marino e verso il Nord della Lazio. Fenomeni abbastanza localizzati, tuttavia presenti qua e là e, nelle ultime due ore, più intensi tra il Nordest della Toscana e l’Appennino Bolognese, Romagnolo in genere. Un temporale di particolare consistenza tra le 14. 15 e le 15 e 30, ha imperversato tra il Nordest Fiorentino, area Firenzuola, Casetta di Tiara, poi verso Quadalto, Camurano, anche con connotati di nubifragio e colpi di vento intensi localmente. Altri fenomeni temporaleschi tra i confini toscani e marchigiani, in particolare su area Borgo Pace Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, e su area Fresciano, su Nord ...

