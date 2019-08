Il campo magnetico della Terra si sta indebolendo | possibile precursore di un’inversione

Maturità 2019 - seconda prova : la circuitazione del campo magnetico : Maturità 2019, seconda prova: la circuitazione del campo magnetico Il quesito di fisica per gli studenti dei licei scientifici verte sul campo elettromagnetico. Ecco cosa bisonga sapere per risolverlo Parole chiave: maturita_2019 ...

Seconda prova Maturità 2019 scientifico : problemi e quesiti su funzioni e campo magnetico : Quali sono i problemi e i quesiti delle tracce della Seconda prova della Maturità 2019 al liceo scientifico? Dallo studio di una funzione al campo magnetico, ecco il contenuto dei plichi telematici inviati direttamente dal Miur con le tracce per gli studenti del liceo scientifico che dovranno vedersela con la prova mista di matematica e fisica.Continua a leggere

Il campo magnetico più forte del mondo generato da questa mini spirale che sta in una mano : Gli scienziati sono riusciti a creare un mini magnete che è in grado di generare il campo magnetico più forte del mondo. Stiamo parlando di 45,5 Tesla in soli 390 grammi di magnete, e il record precedente era di 45 Tesla per 35 tonnellate di strumento. Per avere un’idea di quanto sia forte, ci basta pensare che il magnete di una risonanza magnetica funzionale genera un campo magnetico di 2-3 Tesla e che il precedente magnete che deteneva il ...

Il Sole ha una doppia personalità : ritmi diversi tra campo magnetico esterno e dinamo interna : Uno studio avvenuto attraverso una simulazione al computer che ha portato gli scienziati a formulare l’ipotesi di una “doppia personalità” del Sole. I fisici dell’Università del Colorado, Loren Matilsky e Juri Toomre, hanno scoperto che il campo magnetico esterno della stella madre del nostro sistema solare segue un ritmo diverso rispetto alla dinamo interna. Dalla ricerca, presentata nel convegno della Società ...

Astronomia : scoperte differenze tra il campo magnetico esterno e interno del Sole : Secondo una ricerca della University of Colorado Boulder, presentato in occasione del convegno della Società Astronomica Americana in corso negli USA, il campo magnetico esterno del Sole segue un ritmo diverso rispetto alla dinamo interna. I fisici Loren Matilsky e Juri Toomre hanno realizzato una simulazione al computer per studiare l’interno della nostra stella, paragonata ad una sorta di “pentola sferica di acqua ...