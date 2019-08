Così ora Matteo Salvini vuole prendersi tutto

Elisabetta Gregoraci mozzafiato - sale Così sul palco di Battiti live : applausi a scena aperta : L’avevamo lasciata sul palco di Trani con un look total black, reso originali da maxi stivali con lunghissime frange, firmati Philipp Plein, ancor prima Elisabetta Gregoraci era apparsa con luccicanti paillettes verde fluo applicate sul vestito monospalla di Elisabetta Franchi, mentre nella prima puntata del Battiti live 2019, girata a Vieste, aveva puntato sulla maxi scollatura, indossando un minidress aderente con paillettes nere firmato ...

Salvini : "Toninelli mi insulta? Non si può lavorare Così" : Il vicepremier risponde al ministro dei Trasporti che lo aveva definito: "Nano sulle spalle dei giganti"

Tav - al via il voto in Senato. M5S : «Inciucio Lega e Pd». Salvini : «Non si può lavorare Così» : Al via nell'Aula del Senato alla discussione sulle sei mozioni sulla Tav. L'ordine dei lavori prevede che si proceda all'illustrazioni di ciascuna mozione, per poi proseguire con le...

Salvini : insulti 5S - Così non si lavora : 10.50 "Gli insulti di Renzi, della Boschi e del Pd mi divertono, gli attacchi quotidiani dei 5Stelle mi dispiacciono. Come si fa a lavorare così?". Lo scrive su Facebook il vicepremier Salvini. In un'intervista sul Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture Toninelli ha definito il leader leghista "nano sulle spalle dei giganti che lavorano". Intanto in Senato il capogruppo leghista Romeo annuncia ufficialmente: "Diciamo sì alla ...

Tav - battaglia delle mozioni al via Salvini : 'Così non si può lavorare' : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

“Così ci fai rischiare”. Il buongiorno di Eleonora Pedron è bollente : Continua ad impazzare su tutti i siti di informazione la bella Eleonora Pedron. E lo fa non solo per le notizie di gossip (di cui vi avevamo dato conto e di cui torneremo a parlare più avanti nel corso dell’articolo). Lo fa soprattutto con delle foto bellissime che pubblica quasi giornalmente sul suo profilo Instagram, mettendo in risalto tutta la sua bellezza, i suoi colori e la sua sensualità. Se non ci credete vi basta scendere in questa ...

Gianni Morandi - FaceApp al contrario : «Avrei speranze con la Canalis?». E l’ex Velina risponde Così : Gianni Morandi è un vero e proprio influencer. Sa infatti come coinvolgere il suo pubblico, anche quello più giovane, attraverso post simpatici e divertenti. Come l’ultimo apparso sul suo profilo Instagram ufficiale: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?». Il messaggio è diretto a Elisabetta Canalis, nella foto infatti c’è l’ex Velina ...

Gp Repubblica Ceca - è ancora trionfo di Marquez seguito da Dovizioso. Lo spagnolo sale Così a 210 punti in classifica : trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Lo spagnolo ha condotto una gara senza troppi rischi, in testa dall’inizio alla fine, favorito anche dalla pole position ottenuta sabato con un netto distacco sugli inseguitori. Lo spagnolo della Honda ufficiale allunga così sui rivali e rimane in vetta alla classifica iridata della MotoGp, portandosi a 210 punti, 63 in più rispetto ad Andrea Dovizioso. Il 26enne di Cervera ...

Autostrade - casellanti in sciopero il 4 e il 5 agosto. Così la riduzione dei profitti ricade sui lavoratori : Mentre i concessionari autostradali sono impegnati per il rinnovo dei loro contratti (le concessioni), Gavio lo è particolarmente in questa fase, essendo già scadute due sue concessioni (l’A21 Torino-Piacenza e il raccordo autostradale della Valle d’Aosta). Anche i sindacati sono in agitazione per il rinnovo del loro contratto scaduto da sei mesi. Lo sciopero del 4-5 agosto degli autostradali per il rinnovo del contratto assume invece un ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP : “Un rischio forse eccessivo visto il campionato ma Così è stato ancora più bello” : Marc Marquez esce dalla qualifica del GP di Repubblica Ceca 2019 con gli occhi del mondo puntati addosso, dopo aver conquistato una strepitosa pole position che è destinata ad essere ricordata per molto tempo visto che è stata ottenuta montando le gomme da asciutto su un tracciato ancora non perfetto e per di più con l’acqua che ricominciava a cadere. Il catalano si é dichiarato bravo e fortunato per la scelta: “Onestamente se ci ...

Alessia Marcuzzi - il figlio Tommaso (18 anni) ora è diventato Così : “Aiutooo!” : Anche recentemente si è parlato dell’impressionante somiglianza tra Alessia Marcuzzi e Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti. Verissimo: sono due gocce d’acqua. Ma ora che Tommaso, il figlio 18enne che la bella Alessia ha avuto da Simone Inzaghi, ha seguito le “orme” di mamma, beh, anche lui è la sua fotocopia. Colpo di testa (naturalmente documentato su Instagram dalla conduttrice, da sempre attiva sul social): sulla scia di Fedez e ...

Bibbiano - ora parla l'ex giudice : "Così funziona il sistema affidi" : Costanza Tosi I servizi sociali riuscivano a togliere i bambini alle famiglie grazie al Tribunale dei Minori False relazioni, accuse infondate, pretesti inconcepibili per togliere i bambini alle proprie famiglie. Ne ha viste tante, troppe l’ex giudice Francesco Morcavallo che, da settembre 2009 a maggio del 2013, ha prestato servizio al Tribunale dei Minori di Bologna. Testimone diretto dell’operato dei "diavoli" della Val d’Enza, i ...

Alla faccia del lusso! Aurora Ramazzotti e il fidanzato in vacanza si mostrano ‘Così’ : Un’estate infinita per Aurora Ramazzotti. Prima di partire per Mykonos insieme al fidanzato, Goffredo Cerza, fresco di laurea, si è concessa una vacanza con le amiche Sara Daniele e Paola Di Benedetto. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha trascorso giorni felici e ha deciso di viverli usando il meno possibile il cellulare, come ha spiegato su Instagram in un breve filmato del suo soggiorno a Capri e Ischia.\\ “Ho passato sei giorni in ...

Uomini e Donne - Valentina Pivati cerca di scroccare una cena al ristorante : il gestore la sbugiarda Così : Valentina Pivati, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, avendo quasi 200 mila follower su Istagram, ha cercato di far fruttare la cosa. Considerandosi ormai una influencer, visto il lungo seguito di ammiratori, la giovane ha fatto una proposta indec