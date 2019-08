A ottobre uscirà in Francia una raccolta inedita di Marcel Proust

The Outer Worlds uscirà il 25 ottobre 2019 su Xbox One - PlayStation 4 e PC : Private Division e Obsidian Entertainment hanno annunciato che da oggi è possibile prenotare The Outer Worlds, la cui uscita è prevista per il 25 ottobre 2019 sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, PlayStation 4 e PC Windows. Obsidian Entertainment, famoso studio di sviluppo di giochi di ruolo, presenta The Outer Worlds, una storia arguta e grottesca veicolata dal giocatore e ...