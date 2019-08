Travolti e uccisi dopo discoteca Scapin ai domiciliari

Alaska - gita sulla canoa gonfiabile : turisti Travolti e uccisi dal distacco di un ghiacciaio : Tre turisti europei sono morti in un lago dell'Alaska, uccisi dal crollo di un ghiacciaio, hanno riferito oggi funzionari della città di Valdez. La tragedia è avvenuta durante un gita con una canoa gonfiabile. Le vittime sono state identificate come Manfred Brida, 62 anni, austriaco, originario del Tirolo e da tempo viveva e lavorava come guida alpina in British Columbia, e Maria Elisabeth Schroer, 68 anni, e Albrecht Paul Thomas ...