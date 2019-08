Toti | “Mio progetto? Cristallina alleanza con Lega e Fdi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Con il movimento ‘Cambiamo’ vogliamo ridare equilibrio al centrodestra. In manieraavendo come alleati lae Fratelli d’Italia”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia , arrivando nella sede romana della Regione Liguria dopo la firma dell’atto costitutivo del comitato ‘Cambiamo’. “Il– ha concluso– prenderà forma dai circoli territoriali. Da settembre inizierà un tour in tutta Italia”. “Perché la cravatta arancione? E’ il colore del movimento politico che nascerà dal comitato di cui oggi abbiamo firmato l’atto costitutivo. Un colore che in realtà è stato un portafortuna anche per le elezioni in Liguria”. Il governo ha le ore contate? “La mia idea è che oggi lo scontro sulla ...

