Terremoto in Calabria | paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati | 4°

Terremoto a Cosenza : scossa di magnitudo 2.6 scuote la Calabria - paura tra turisti e residenti : Un Terremoto di magnitudo 2.6 e con epicentro superficiale è stato registrato alle 16.05 di oggi in provincia di Cosenza. La scossa è stata avvertita distintamente da turisti e residenti fino a Rende. Tanti i messaggi apparsi sui social network. Tanta paura al momento, ma nessun danno a cose e persone.Continua a leggere

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Cosenza : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro 4 chilometri ad ovest di Castiglione Cosentino (Cosenza). La scossa, con ipocentro di circa 10 km, è stata avvertita distintamente in tutta la provincia, ma fortunatamente non ha provocato danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in provincia di Cosenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 3.4 al largo della Calabria [MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) alle 07:07:41, ad una profondità di 102 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.4 al largo della Calabria [MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - scossa davanti alle coste di Puglia e Calabria di magnitudo 3.7 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita nella zona del mar Ionio settentrionale. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 6,07 di...

Terremoto all'alba di 3.7 davanti alle coste di Puglia e Calabria : Un Terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona del mar Ionio settentrionale. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Ingv alle 6,07 ad una profondità...

Mar Ionio : scossa di Terremoto moderata a largo della Calabria all'alba : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 26 luglio 2019, esattamente alle 06.07, nel cuore del mar Ionio a largo della Calabria orientale. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto nel Mar Ionio - tra Calabria e Grecia [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato nel Mar Ionio Settentrionale, tra le coste della Calabria e della Grecia, alle 06:07:53, ad una profondità di 19 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto nel Mar Ionio, tra Calabria e Grecia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - nuova scossa in Calabria : paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del Solstizio d’Estate [LIVE] : nuova forte scossa di Terremoto in Calabria alle 23:25 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. nella zona è in atto un intenso sciame ...

Ennesima scossa di Terremoto in Calabria : sciame sismico nell'area fra Reggio e Vibo : Alle 11:15 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter ha colpito nuovamente la zona di San Pietro di Caridà, fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, interessata nelle ultime settimane da un lungo sciame sismico. L'evento, secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sudest del centro di San Pietro di Caridà, in provincia di ...

Terremoto in Calabria : avvertito tra Reggio Calabria e Vibo Valentia - epicentro a San Pietro di Caridà [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L’evento, avvertito dalla popolazione della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Calabria: avvertito tra Reggio Calabria e Vibo Valentia, epicentro a San Pietro di Caridà [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su ...

Terremoto in Calabria : scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria - epicentro a San Pietro di Caridà : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Calabria: scossa avvertita in provincia di Reggio Calabria, epicentro a San Pietro di Caridà sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Calabria - continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia [MAPPE e DATI] : Ancora scosse di Terremoto nella Calabria meridionale: continua lo sciame sismico che da settimane sta interessando la zona di Galatro e Laureana di Borrello, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra le Serre e l’Aspromonte. Oggi pomeriggio alle 18:28 l’ultima scossa, di magnitudo 2.5, la quinta della giornata odierna. L'articolo Terremoto in Calabria, continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia ...

Terremoto Calabria : scosse nella notte in provincia di Reggio [DATI e MAPPE] : scosse di Terremoto sono state registrate nella notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Reggio Calabria: l’epicentro è stato localizzato tra San Pietro di Caridà e Galatro e l’ipocentro tra 9 e 19 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. Di seguito i dati forniti dall’INGV. Data e ...