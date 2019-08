Se la voglia di sballo inizia in famiglia

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Stefano Zecchi «Guarda lae capisci chi è quel giovane». In parte è un'affermazione sempre valida, d'altra parte si devono fare i conti con l'incontrollata moltiplicazione delle esperienze formative di un ragazzo al di fuori della. A costo di semplificare, i recenti fatti di cronaca che hanno messo sotto i riflettori giovani criminali, da quelli che tendono l'imboscata al carabiniere e lo massacrano a coltellate, agli altri con gli spray urticanti che provocano una strage in discoteca, a quest'ultimo che lancia un cassonetto giù dalla strada verso una tenda accampata, riducendo in fin di vita un bambino... Insomma tutti questi hanno un denominatore comune: l'alterazione delle proprie facoltà mentali. Droga e alcol. È inutile girarci intorno per cercare chissà quali spiegazioni psico-sociologiche: sono ragazzi che delinquono sotto gli effetti di ...