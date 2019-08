Infrastrutture | assessore Lombardia scrive a Toninelli su Cremona-Mantova

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Milano, 7 ago. (AdnKronos) – Lettera dell’regionale dellaalle, Claudia Maria Terzi, al ministro dei Trasporti, Danilo, per sollecitare la convocazione di un incontro sul collegamento stradale veloce. “Il ministro – dice – si è detto disponibile al confronto sulla necessità di efficientare il collegamento tra, in particolare su una delle opzioni che Regioneha prospettato agli enti territoriali durante il Tavolo del 30 luglio”. In seguito a questo interessamento, “ho chiesto formalmente al ministro di convocare un incontro per valutare le disponibilità del Mit in merito al finanziamento della progettazione e della realizzazione dell’opera, considerato anche che la ex SS10, l’attuale arteria che unisce i due capoluoghi, e’ in procinto ...

marcofalconect : RT @Nebrodinotizie: L'annuncio dell'assessore regionale alle Infrastrutture @marcofalconect - Nebrodinotizie : L'annuncio dell'assessore regionale alle Infrastrutture @marcofalconect - Novara_e_Varese : RT @PiemonteInforma: Salgono da 25 a 59 i milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture per la messa in sicurezza della strada #stat… -