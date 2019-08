Age of Wonders | Planetfall disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Paradox Interactive e Triumph Studios hanno pubblicato Age of, new entry sci-fi nell’acclamata serie strategica a turni Age ofsu PC, PlayStation 4 e Xbox One, questa odissea in modalità single e multiplayer offre profondi combattimenti tattici e costruzione di vere e proprie potenze all’interno delle rovine di un impero galattico decaduto. “È incredibile lanciarecome nostro primo progetto insieme al team di Triumph. La serie Age ofè ben nota all’interno della community dei titoli strategici a turni, per la sua vasta gamma di strumenti a disposizione del giocatore per devastare o negoziare la pace. Non vediamo l’ora di vedere che tipo di imperi creeranno i nostri giocatori “, ha dichiarato Ebba Ljungerud, CEO di Paradox Interactive. “La ...

