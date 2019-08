Uccisa dopo la chiamata al 112 L’odioso commento del ministro | “Non doveva fare autostop”

Roberta Martucci Uccisa per un segreto - c’è chi dopo 20 anni non vuole la fiaccolata : "Queste iniziative sono inutili, tanto non avrà mai giustizia", sono i commenti di alcuni utenti al post che annunciava la fiaccolata organizzata a Torre San Giovanni (Lecce), per tenere viva l'attenzione sul caso di Roberta Martucci, scomparsa 20 anni fa. Nonostante i commenti negativi, la marcia, organizzata con Penelope Italia, si terrà il 19 agosto e partirà da dove Roberta fu vista per l'ultima volta. La criminologa consulente del caso: ...

Serena Mollicone - 5 a processo. «Uccisa in caserma carabinieri». Il padre : verità dopo 18 anni : Sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, la tredicenne di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal...

Serena Mollicone - 5 a giudizio. I pm : «Uccisa in caserma carabinieri». Il padre : dopo 18 anni verità verrà fuori : Sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, la tredicenne di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal...

Serena Mollicone - 5 a processo dopo 18 anni. I pm : «Uccisa nella caserma dei carabinieri» : Sono stati chiesti cinque rinvii a giudizio per l'omicidio di Serena Mollicone, la tredicenne di Arce (Frosinone) ritrovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal...

Vicenza - si risveglia dopo un mese di coma : "Marianna Uccisa a coltellate dal suo ex" : L'8 giugno scorso Paolo Zorzi fu chiamato da Marianna Sandonà per accompagnarla a un appuntamento con il suo ex compagno. La donna fu uccisa a coltellate dall'uomo, Zorzi si è risvegliato venerdì scorso dopo un mese di coma e ricorda tutto.

Savona - Uccisa al karaoke : l'ex marito si costituisce dopo la fuga : L'uomo era uscito un anno fa dal carcere dove ha scontato una condanna per danneggiamenti e stalking nei confronti della donna

Donna incinta Uccisa a coltellate - dopo 4 giorni muore anche il bimbo che aveva in grembo : È morto il figlio di Kelly Mary Fauvrelle, la Donna incinta di ventisei anni accoltellata in una casa a Croydon, nel sud di Londra, quattro giorni fa. Il piccolo, che era stato salvato dai medici, si è spento in ospedale. La polizia sta cercando di identificare una persona che, come si vede in un video, scappa dal luogo del delitto.Continua a leggere

Prostituta Uccisa e gettata sui binari! Dopo 18 mesi il corpo è ancora in obitorio : Non c’è pace per Arietta Mata, la giovane Prostituta ungherese che nel gennaio del 2018 è stata strangolata e uccisa nel Modenese, a Gaggio di Castelfranco. Il corpo della giovane donna, morta a ventiquattro anni, giace ancora in obitorio nonostante sia trascorso un anno e mezzo dalla sua morte. La famiglia di Arietta, scrive il quotidiano Il Resto del Carlino, vive in un villaggio rurale dell'Ungheria e, contattata dal consolato, avrebbe fatto ...

Bimba di due anni Uccisa a coltellate - arrestato il padre : dopo il delitto aveva tentato di uccidersi : È stato arrestato per omicidio Jacob Danho Kouao, l’ivoriano di 27 anni che nel pomeriggio di ieri a Cremona ha ucciso la figlia Gloria di 2 anni, a coltellate. L’uomo è in pericolo di vita, dopo le ferite che si è provocato tentando il suicidio....

Uccisa e data in pasto ai maiali - si riapre il caso dopo 20 anni : A vent'anni di distanza si riapre il caso sulla scomparsa di Virginia Mihai, seconda moglie di Valerio Sperotto, un allevatore di Velo d'Astico, nel Vicentino, morto nel 2011 a 64 anni. Già la prima moglie dell'uomo era sparita in circostanze misteriose. Ora il giallo sembra essersi risolto grazie al ritrovamento di un'unghia della seconda moglie all'interno di una porcilaia di proprietà dell'allevatore. Secondo gli investigatori, Virginia ...

Virginia Mihai Uccisa e data in pasto ai maiali/ Verità dopo 20 anni : nuove analisi : Virginia Mihai, risolto dopo 20 anni il caso: è stata uccisa e data in pasto ai maiali dal marito Valerio Sperotto. Un'unghia per la svolta nel cold case.

Uccisa e data in pasto ai maiali : omicidio risolto dopo 20 anni (grazie ad un'unghia) : Svolta nel caso di Velo d'Astico, nel vicentino. Gli esami dei Ris hanno confermato l'intuizione degli investigatori...

Uccisa e data in pasto ai maiali : dopo 20 anni risolto il cold case grazie a un'unghia : C’è voluta una segnalazione inattendibile e un ritrovamento insperato per riaprire un cold case lungo vent’anni: l’improvvisa scomparsa di due donne sul finire degli anni ’90. Inquirenti e forze dell’ordine per settimane hanno setacciato duecento metri quadrati di terreno, una porcilaia nel vicentino. Ed è così che un mistero ventennale sta per essere risolto: grazie al frammento di ...

Uccisa e data in pasto ai maiali dal marito - dopo 20 anni il caso risolto grazie al DNA : Virginia Mihai, 40 anni, era una delle due moglie scomparse di Valerio Sperotto, allevatore di maiali deceduto nel 2011. Oggi un frammento di un'unghia ritrovato in due capannoni a Velo d’Astico, che si è accertato appartenere proprio alla donna ha confermato quello che per anni è stato solo un terribile sospetto. Virginia è stata Uccisa dal marito e gettata in pasto ai maiali. Stessa sorte potrebbe essere quella della prima moglie, Elena ...