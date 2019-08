Spazio | la Terra vista da Chandrayaan-2 GALLERY

“Viaggio nel profondo blu : dal Mare allo Spazio” : “La Terra è il posto migliore dove la vita ha la sua massima espressione” [GALLERY] : Nella bellissima atmosfera serale dell’Oasi di Marevivo, sotto un cielo stellato che generosamente ha offerto alla serata la migliore rappresentazione della bellezza dello spazio, si è svolto il seminario “Viaggio nel profondo blu: dal Mare allo Spazio”, organizzato nell’ambito delle attività del progetto Halykòs – Prevenzione ambientale e valorizzazione della Foce del Fiume Platani e delle attività di sensibilizzazione e pulizia delle spiagge ...

Riscaldamento globale - Parmitano dallo Spazio dà l’allarme sulla Terra : Luca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoLuca ParmitanoAnche dallo spazio, le ferite della Terra si vedono. Luca Parmitano, dalla missione Beyond, dove trascorrerà i prossimi 200 giorni, nella prima conferenza stampa, in collegamento dalla Iss con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, invita alla riflessione e punta il ...

Dai rifiuti dello Spazio a quelli della Terra : un braccio robotico nato per le stelle ora è utilizzato anche per la raccolta differenziata : Un braccio robotico creato per le missioni nello spazio, progettato e assemblato dal costruttore di razzi China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), fu lanciato per la prima volta in orbita dal razzo cinese Long March-7 nel 2016, e testato nella rimozione di detriti spaziali, comprese i frammenti di razzo e quelli lasciati dalla disintegrazione, erosione e collisione di veicoli spaziali. Alla deriva attorno alla Terra ci sono miliardi di ...

Spazio : il satellite JUICE inizia il suo viaggio (sulla Terra) - la struttura interna pronta per essere trasferita : Airbus Defence and Space ha completato le prime fasi di costruzione della struttura interna del satellite JUICE dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Questo segna l’inizio del suo viaggio terrestre attraverso diversi siti Airbus in Europa (Lampoldshausen, Friedrichshafen e Tolosa) in vista della sua integrazione finale. Airbus sta costruendo la sonda spaziale JUICE (JUpiter ICy Moons Explorer) per conto dell’ESA, per studiare il ...

Spazio - il laboratorio spaziale cinese Tiangong-2 si è schiantato sulla Terra : immagini impressionanti [FOTO e VIDEO] : Il primo laboratorio spaziale cinese Tiangong-2 ha concluso la sua missione ed e’ rientrato in maniera controllata nell’atmosfera terrestre nella serata di ieri (ora di Pechino), dopo aver aiutato gli scienziati a completare molti esperimenti significativi come la coltivazione di riso e verdure nello Spazio, osservato le piu’ potenti esplosioni nell’universo e impostato l’orologio piu’ preciso nello Spazio. ...

Bezos : “investo nello Spazio perchè stiamo distruggendo la Terra - è l’unica soluzione per migliorare la nostra civiltà” : “Dobbiamo andare nello Spazio” perchè “stiamo distruggendo questo pianeta“. Parola di Jeff Bezos, il patron di Amazon nonchè uomo più ricco del mondo che sta investendo miliardi di dollari in tecnologie spaziali. In un’intervista a Cbs, Bezos ha spiegato che questi investimenti sono importanti “per la Terra, per il dinamismo delle future generazioni. Noi umani dobbiamo andare nello Spazio se vogliamo ...

Spazio - si continua a cercare un’altra Terra abitata : l’equazione di Drake - i planetari extrasolari e le civiltà extraterrestri : “La curiosità sull’esistenza di altri mondi abitati ha accompagnato da sempre l’umanità“, nota Patrizia Caravei, dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica e autrice di ‘Conquistati dalla Luna‘ (Raffaello Cortina editore). In effetti, la possibilità che ci sia un’altra vita nello Spazio è un dubbio che hanno avuto anche i filosofi greci, e continuano a chiederselo tutti gli ...

Spazio : 2° atterraggio di successo sull’asteroide Ryugu per la sonda giapponese Hayabusa2 : Un altro successo per la sonda giapponese Hayabusa2: lanciata il 3 dicembre 2014 dalla Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese, per studiare l’origine del sistema solare, è atterrata per la seconda volta sull’asteroide Ryugu. Il primo atterraggio era avvenuto lo scorso 22 febbraio. L’obiettivo è quella di raccogliere “polvere cosmica” dal “sasso spaziale” che si trova a 342 milioni di km dalla Terra e ...

Dopo il terremoto in California la Terra è cambiata : i danni visibili dallo Spazio e immortalati dalla NASA : Sono visibili persino dallo Spazio i danni provocati dai due forti terremoti che lo scorso 4 e 5 luglio hanno fatto tremare la California, con una magnitudo di 6.4 e 7.1. Il gruppo di analisi e immagini Aria della NASA ha utilizzato i dati raccolti dal satellite Alos-2 per realizzare una mappa che mostra lo spostamento della superficie provocato dai due terremoti. Le immagini sono state acquisite l’8 luglio e confrontate con quelle ...

Spazio : le prime immagini di LightSail 2 - uno “spicchio” di Terra e il Sole [FOTO] : E’ stato lanciato, il 25 giugno scorso, il razzo Falcon Heavy SpaceX: a bordo un prezioso carico di 24 piccoli satelliti e la vela solare LightSail 2, di Planetary Society (un’organizzazione no-profit globale dedicata all’esplorazione dello Spazio). Spinto da 27 motori Merlin, il vettore è partito dal Kennedy Space Center, in Florida: per il Falcon Heavy è stato il primo volo notturno e il 3° lancio in totale. Dopo la partenza, ...

La Terra vista dallo Spazio : Luca Parmitano - il grande lavoro di preparazione e addestramento : Sabato 6 luglio, ore 23.55, su Rai3,” La Terra vista dallo spazio: Luca Parmitano”. Lo speciale emozionante, unico ed esclusivo, testimonia il grande lavoro di preparazione e di addestramento degli astronauti, prima della partenza nello spazio. Con la missione Beyond, prevista il 20 luglio 2019, giorno dell’anniversario dei 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna, Luca Parmitano assumerà il ruolo di Comandante della ...

Spazio : la missione “Comet Interceptor” intercetterà una cometa in transito vicino alla Terra : L’Agenzia Spaziale Europea ha selezionato la missione “Comet Interceptor“, il cui obiettivo è intercettare una cometa o un altro oggetto che si troverà a “sfiorare” la Terra. Il lancio di “Comet Interceptor” è previsto nel 2028, come parte del programma ESA “Visione Cosmica 2015-2025”. La sonda stazionerà a circa 1,5 milioni di km dietro la Terra rispetto al Sole, nel punto di Lagrange L2: ...

Viaggio in Indonesia - terra dei vulcani : l’isola di Bali vista dallo Spazio [FOTO] : La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra l’isola di Bali, che costituisce una delle 34 province dell’Indonesia. L’Indonesia ha più vulcani di qualsiasi altro Paese al mondo, a causa della sua posizione sull’Anello di Fuoco del Pacifico. Le isole di Java, Lombok, Sumbawa e Bali sorgono su una zona di subduzione dove la placca indo-australiana scorre sotto quella euro-asiatica, determinando frequente attività ...

Paolo Nespoli si racconta : “Bere un caffè italiano nello Spazio mi ha riportato sulla terra” : Paolo Nespoli, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), con i suoi 313 giorni in orbita in 3 anni e più di 210 milioni di chilometri percorsi, è stato protagonista della seconda giornata di Legend19, l’evento organizzato per il primo anno di vita della Nuvola, il quartier generale della Lavazza nel cuore di Torino. “Credo che tutti abbiano la potenzialità di diventare una leggenda, seguendo i propri sogni e ...