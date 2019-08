La serie di Borderlands a quota 48 milioni di copie distribuite

(Di martedì 6 agosto 2019) Take-Two a maggio 2019, dichiarò che le vendite delladiavevano totalizzato oltre 43di unità piazzate. Il recente report finanziario della società per il primo trimestre dell'anno fiscale 2020 riporta i dati aggiornati. Negli ultimi tre mesiha piazzato più di cinquedi, il che significa che laha ora distribuito oltre 48diin tutto il mondo.Le vendite di2, in particolare, hanno contribuito al successo del franchise. A partire da maggio 2019, l'acclamato sequel rappresentava circa 20delle vendite complessive della. Secondo il report sugli utili di Take-Two degli ultimi tre mesi,2 ora supera22di unità.L'annuncio di3 potrebbe aver impennato le vendite e anche il DLC gratuito di2 che si lega al nuovo capitolo avrà avuto un ruolo nel ...

Take Two ha recentemente fatto sapere quanto copie sono state distribuite fino ad oggi per l'intera serie dedicata a Borderlands.