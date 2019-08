Incidente Bologna A14 | morti due operai investiti da un Tir La ricostruzione

Bologna - Incidente a Borgo Panigale : due operai travolti e uccisi da un tir : Ancora un incidente mortale sulla A14 a Bologna, proprio nei pressi di Borgo Panigale, non lontano dall'aeroporto del capoluogo emiliano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, ieri notte un tir ha travolto due operai che stavano allestendo un cantiere. Alla guida del mezzo pesante c'era un cittadino albanese, che da tempo risiedeva nel bolognese: lo stesso avrebbe 62 anni. Le vittime sono Antonio Petruzzelli, un 38enne ...

Salmo - cosa è successo al rapper? Incidente durante il live di Bologna : FQ Magazine Salmo: “No a X Factor, mi sarei scavato la fossa da solo, come fossi stato a fine carriera. Una cosa è certa: se sei bravo live, hai vita eterna” cosa è successo a Salmo? Un Incidente sul palco. Distorsione al ginocchio. Il rapper ha infatti postato una foto su una sedia a rotelle al fianco di un signore anziano, anche lui in sedia. Una ...

Rider - a Bologna l’Incidente che costa la vita al 51enne Mario : postino di giorno e fattorino nel weekend : Era costretto a fare un secondo lavoro, come lo sono in molti nell’era del precariato e degli stipendi troppo bassi rispetto al costo della vita. postino durante la settimana, fattorino nei weekend. Alla fine, per riuscire a mettere insieme uno stipendio adeguato, tante ore passate su uno scooter, per portare a domicilio una raccomandata o una pizza, ma sempre in pericolo nel traffico di Bologna. Ed è sulla strada, mentre tornava alla base dopo ...