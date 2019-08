In spiaggia tra i bagnanti scoppia una violenta rissa tra due donne | il motivo un uomo

Salerno - rissa in spiaggia per un uomo conteso tra ex moglie e attuale compagna : Le due donne si sono picchiate selvaggiamente e inutili sono stati i tentativi dei presenti di dividerle. A quel punto si è reso necessario l’intervento della polizia. Un uomo conteso ha scatenato una violenta rissa su una spiaggia di Salerno, tra Mercatello e Pastena. A darsele di santa ragione, davanti ad un nutrito gruppo di turisti, l’ex moglie e l’attuale compagna, che quando si sono incontrate hanno cominciato prima a ...

Savona - gettano cassonetto dalla strada sulla spiaggia sottostante : grave un 12enne ferito al volto mentre dormiva : Il bimbo, un francese, passava la notte in tenda con i genitori a Bergeggi. Per gli inquirenti si tratta di un raid contro il campeggio abusivo

Dalla strada gettano cassonetto in spiaggia : travolto un ragazzino : È successo a Bergeggi, piccolo centro in provincia di Savona. Il bambino 12enne è gravissimo. Un bidone dei rifiuti, forse per una bravata, è stato lanciato giù Dalla scogliera finendo sulla spiaggia sottostante dova ha colpito, in pieno volto, un bambino di 12 anni. È successo nella tarda notte di oggi, verso le 3, a Bergeggi, piccolo centro in provincia di Savona, nei pressi del Lido delle Sirene. Sulla spiaggia era accampata una ...

Charlotte Casiraghi mostra un pancino sospetto in spiaggia : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati da poco e c’è già ci potrebbe essere un’altra cicogna in volo, il loro Balthazar ha solo nove mesi. Fasciata in un costume intero nero, la principessa di Monaco mostra le forme di una gravidanza. Ancora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma il pancino sfoggiato sulle spiagge della Corsica non lascia spazio a dubbi. Charlotte e Dimitri si godono una luna di miele da sogno. ...

Orrore in spiaggia a Soverato - tra gli ombrelloni scoperto il cadavere di un uomo : Il ritrovamento nella primissima mattinata di martedì mentre nello stabilimento balneare erano in corso le quotidiane operazioni prima dell'apertura ai clienti. Dai primi accertamenti la vittima sarebbe un turista straniero, un motociclista, che aveva deciso di fare un bagno nelle prime ore del mattino.

Niente alcolici in spiaggia e per strada : a Jesolo scatta il divieto per il sabato sera : Il sindaco ha firmato un’ordinanza per vietare il consumo di alcolici in luoghi pubblici in tutto il Lido di Jesolo dal 27...

Oltre 60 balene trovate spiaggiate in una remota zona dell’Islanda - molte sepolte nella sabbia : “Tragico e scioccante” [FOTO] : Decine di balene morte spiaggiate sono state avvistate durante un volo in elicottero, parte di una visita turistica, nell’Islanda occidentale. Le balene pilota morte sono state fotografate su una spiaggia a Longufjorur. Non è chiaro come i mammiferi si siano spiaggiati. Tuttavia, è possibile che abbiano nuotato verso la riva allo stesso tempo e che siano morte di disidratazione. L’area dove sono state individuate è isolata, inaccessibile in auto ...

Sardegna - incendio in Ogliastra : fiamme alte fino a 10 metri. Evacuati una spiaggia - due campeggi e un hotel : Un nuovo incendio a Cea, nella provincia sarda dell’Ogliastra, dopo il disastro nella vicina Tortolì dello scorso sabato. Le fiamme, alte fino a 10 metri, sono divampate vicino alla spiaggia del paese e si sono poi estese fino ad alcune strutture turistiche della zona, due campeggi e un albergo, oltre che a una colonia di salesiani. Tutte le strutture sono state fatte evacuare, così come la spiaggia, mentre per tentare di spegnere gli ...

In spiaggia con la famiglia contrae un "batterio mangiacarne" e muore in 48 ore : Su Facebook il racconto della figlia dell'uomo, Dave Bennett: inutili tutti i tentativi di salvarlo in ospedale

Fiamme verso la spiaggia - allarme tra i bagnanti in Ogliastra : evacuate case e campeggi : Fiamme verso la spiaggia, allarme tra i bagnanti in Ogliastra: evacuate case e campeggi Fiamme vicino al litorale di Tortolì, in Ogliastra, minacciano una ventina di abitazioni. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive - un agriturismo e due campeggi - che hanno dovuto abbandonare l'area. Il vento spinge il fumo ...

Napoli - all’improvviso la tromba d’aria sulla spiaggia di Varcaturo : panico tra i bagnanti. Il video della fuga : Momenti di paura sul litorale tra Licola e Varcaturo, nella città metropolitana di Napoli. All’improvviso, sulla spiaggia, si è formata una tromba d’aria che ha sollevato ombrelloni, lettini e altri oggetti. Nel video, la fuga di bagnanti e turisti che trovano riparo all’interno di un ristorante. Ferita una bambina, che è stata colpita dal materiale sollevata dal forte vento. Il vortice è durato alcuni minuti e sul posto è ...