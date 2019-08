Il CIO attacca la legge approvata dal Parlamento | a rischio la partecipazione a Tokyo 2020

CalCIOmercato - il clamoroso valzer di attaccanti : Inter in pole per Lukaku - Cristiano Ronaldo sponsorizza Icardi : Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, Interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese ...

CalCIOmercato - Crotone : Benali è incedibile - si cerca un nuovo attaccante : Il Crotone recupera le energie dopo la trasferta in Spagna che lo ha visto protagonista, nella prima amichevole fuori dai confini nazionali della sua storia contro il Getafe: una sfida conclusa con il risultato finale di 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie ad una rete messa a segno sugli sviluppi di un calcio di rigore da Molina. Un test utile a valutare i progressi effettuati dalla squadra allenata da Giovanni Stroppa nella sede del ...

CalCIOmercato Juventus : nomi super. Due attaccanti oltre a Lukaku : Calciomercato Juventus – Novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera. La dirigenza della squadra di Torino è a lavoro per regalare al tecnico Maurizio Sarri un attacco super; i nomi che circolano sono di quelli veramente importanti. La trattativa per lo scambio tra Lukaku e Dybala è sempre viva; l’accordo di massima con il belga è già […] More

CalCIOmercato Inter - i capricci degli attaccanti : si incassano troppi ‘no’ : Calciomercato Inter, si è mossa molto la squadra nerazzurra questa estate. Sì, ma solo in difesa e a centrocampo. Resta il problema dell’attacco, ‘svuotato’ dalle assenze di Lautaro e Keita impegnati in Coppa America e Coppa d’Africa e da quella di Icardi considerato fuori dal progetto. In ICC, il tecnico Antonio Conte ha potuto contare soltanto sui giovani Esposito e Longo o su un Perisic adattato. L’Inter e ...

FcCrotonecalCIO - prossima amichevole contro il Getafe (Spagna). Ingaggiati l’attaccante Vido e il difensore Gigliotti : Non la solita amichevole con una squadra di categoria inferiore, ma contro un avversario, Getafe, che farà parte del prossimo

5 attaccanti per l'asta del FantacalCIO : Siete pronti per una nuova asta del Fantacalcio? Il popolare fantasy game coinvolge ogni anno migliaia e migliaia di appassionati, pronti a sfidarsi per accaparrarsi i migliori giocatori. Sono sempre gli attaccanti a fare la differenza, visto che con i loro gol riescono a portare a casa dei bonus. Il sogno è quello di riuscire a prendere il maggior numero di top player, ma i crediti non sono infiniti e dunque bisogna ponderare bene le proprie ...

CalCIOmercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

CalCIOmercato - le ultime : scambio Samp-Spal - il nuovo attaccante del Cagliari e la conferma di Boateng alla Fiorentina : ultime importanti trattative per quanto riguarda il Calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso ...

Marvin Sordell - l’addio al calCIO dell’attaccante 28enne : “Le pressioni - troppo razzismo e bullismo. Dannoso per la mia salute mentale” : Forte in area di rigore, troppo fragile fuori. E alla fine quella fragilità ha prevalso anche sulla gioia di un gol: si è ritirato a soli 28 anni, Marvin Sordell, attaccante inglese del Burton Albion (League One), con una discreta carriera alle spalle tra Fulham, Watford e nazionale inglese, in particolare Under 21. Ululati razzisti e atti di bullismo hanno contribuito a far maturare in Sordell la decisione di abbandonare il calcio, come ha ...

CalCIOmercato Juventus : nuovo attaccante per Sarri? Scambio possibile : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importantissime sul fronte attaccanti in casa Juventus. I bianconeri sono a lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, l’inserimento della Juventus nella trattativa tra Lukaku e l’Inter, non sarebbe solo un tentativo per infastidire gli eterni […] More

Consigli FantacalCIO : fra gli attaccanti a cui puntare all'asta anche Ronaldo e Dzeko : Si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio di Serie A e c'è la necessità per i tanti appassionati di iniziare ad appuntare i nomi dei possibili acquisti. A fare la differenza in questo fantasy game sono gli attaccanti, che con i loro bonus possono regalare grandi soddisfazioni. Chiaramente non si può pretendere di avere in rosa tutti i big, ma ci sono in particolare 7 attaccanti ai quali sarebbe opportuno provare a puntare, con la speranza ...

CalCIO : Ozil e Kolasinac attaccati da persone armate a Londra - per fortuna senza conseguenze : Bruttissima avventura toccata in sorte a Mezut Ozil e Sead Kolasinac a Londra. I due giocatori dell’Arsenal, nel pomeriggio londinese di ieri, sono stati aggrediti da alcuni uomini armati di coltello. In particolare, gli aggressori si sono avvicinati ai due calciatori in moto. Due dei criminali sono stati a loro volta attaccati da Kolasinac, che ha deciso di reagire a mani nude all’attacco mettendo in fuga due dei malintenzionati. ...

La rassegna stampa di venerdì 26 luglio – Le prime pagine di calCIO : “valzer di attaccanti” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato in particolar modo clamoroso valzer di attaccanti che sta per prendere il via, la prima mossa è quella del Napoli con l’incontro per Pépé, attaccante del Lille che si ...

CalCIOmercato Napoli – Ancelotti apre all’arrivo di Icardi : “sempre avuto grandi attaccanti. Milik? Meno finalizzatore ma…” : Carlo Ancelotti strizza l’occhio al possibile arrivo di Mauro Icardi: l’allenatore del Napoli apprezza le qualità di Milik ma l’argentino sarebbe il colpo in grado di scaldare la piazza Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. Il suo nome è una garanzia, ma nonostante la sua esperienza e le sue qualità, il suo destino, così come quello di ogni altro allenatore, è deciso dai calciatori che ...