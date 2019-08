Grey’s Anatomy e Station 19 | in arrivo una storia d’amore condivisa

Grey’s Anatomy e Station 19 unite da una storia d’amore nei crossover delle prossime stagioni : Non solo Grey's Anatomy e Station 19 avranno diversi crossover nel corso delle rispettive prossime stagioni su ABC, ma ci sarà anche una storia d'amore tra due personaggi delle serie ShondaLand. Entrambe guidate dalla showrunner Krista Vernoff, Grey's Anatomy e il suo spin-off saranno sempre più incrociate nella sedicesima stagione del medical drama e nella terza della serie sui pompieri di Seattle. Ad annunciarlo è stata la presidente ...

Grey’s Anatomy e Station 19 - nell’universo condiviso anche relazioni tra i protagonisti delle due serie : Grey’s Anatomy e Station 19, l’universo condiviso prevederà anche delle relazioni tra personaggi delle due serie. ABC a maggio ha rinnovato Grey’s Anatomy per due stagioni (la sedicesima e la diciasettesima), ieri al TCA non poteva mancare la classica domanda sul fine vita della serie. E la risposta è pure questa ormai un cult: “Li amiamo, sono ormai parte integrante del tessuto di ABC e ovviamente la decisione di ...

Meredith e DeLuca a piede libero nel primo episodio di Grey’s Anatomy 16? Le prime immagini dal set : La produzione del primo episodio di Grey's Anatomy 16 è iniziata lo scorso 25 luglio, col cast riunito al gran completo a Los Angeles per dare il via alle riprese dei nuovi episodi in onda nella prossima stagione tv. La première è fissata al 26 settembre su ABC, negli Usa, e arriverà in Italia come sempre in autunno inoltrato, in prima visione assoluta su FoxLife (canale 114 di Sky). Mentre il cast festeggia il lieto evento della nascita ...

Fiocco rosa sul set di Grey’s Anatomy 16 - Kevin McKidd papà sul set e ancora una volta nella vita : Le riprese di Grey's Anatomy 16 sono appena iniziate, ma Kevin McKidd ha ben altro da festeggiare: l'interprete di Owen Hunt nel medical drama di ABC, di cui è abitualmente anche regista, è diventato padre per la quarta volta. A dare alla luce la bambina è stata la sua seconda moglie, Arielle Goldrath, da cui l'attore aveva già avuto un figlio lo scorso anno. Stavolta si tratta di una bambina, di nome Nava James, che McKidd ha voluto ...

Belli, sorridenti, più uniti che mai. Sul set della sedicesima stagione di

Grey’s Anatomy 16 : cominciate le riprese! Quando andrà in onda? : I numerosi fan di GREY’S ANATOMY possono iniziare a prepararsi: sono ufficialmente iniziate le riprese della sedicesima stagione del longevo medical drama ABC, che andrà in onda negli Stati Uniti e in Canada a partire dal prossimo 26 settembre. Dopo la meritata pausa estiva, per gli attori è tempo di tornare sul set e registrare i nuovi episodi. Dai canali ufficiali arrivano le prime foto del cast: Giacomo Gianniotti (Andrew De Luca) posta una ...

Grey’s Anatomy 16 : svelata la prima scena tra Meredith e DeLuca : Spoiler Grey’s Anatomy 16: la Pompeo svela la prima scena della stagione Sono passati ben 3 mesi dal finale della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Un lungo periodo di tempo caratterizzato dall’assenza, pressoché totale, di anticipazioni riguardanti la prossima edizione del Medical-Drama. A pochi giorni dal primo tavolo di lettura è tuttavia arrivato un graditissimo spoiler riguardante una delle coppie più discusse ...

Chasing Cars degli Snow Patrol è il maggior successo radiofonico inglese del secolo - grazie a Grey’s Anatomy e One Tree Hill : Non è nemmeno mai arrivata al primo posto in classifica inglese dei singoli, eppure Chasing Cars degli Snow Patrol, rilasciata dal gruppo scozzese nel 2006, è il più grande successo radiofonico nel Regno Unito di questo secolo. Lo ha stabilito l'ente per le licenze musicali PPL, che ha calcolato i passaggi radiofonici del brano definendolo il più suonato nell'airplay britannica dal 2000 ad oggi. Un riff di chitarra facile a ricordarsi e ...

L’etichetta di Mark Sloan su Eric Dane dopo Grey’s Anatomy - da McSteamy a Euphoria : Per un'intera generazione resterà McSteamy o dottor Bollore, per dirla all'italiana, ma la carriera di Eric Dane dopo Grey's Anatomy è proseguita con diversi ruoli di rilievo: oltre ad essere stato protagonista di The Last Ship, ha appena debuttato nei panni del personaggio di Cal Jacobs nella serie Euphoria della HBO, dramma adolescenziale dal registro piuttosto audace. Dane, che ha una lunga storia di lotta contro le dipendenze da ...

Non è finita per Amelia e Link in Grey’s Anatomy 16 - un’evoluzione dopo il ripiego : Ci sarà ancora storia tra Amelia e Link in Grey's Anatomy 16, nonostante la rottura nel finale della quindicesima stagione. L'inedita coppia è risultata molto più affiatata di tante altre già rodate, complice una buona chimica tra gli attori (Caterina Scorso e e la new entry della scorsa stagione Chris Carmack) che ha conquistato il pubblico orfano della coppia Amelia-Owen. Nell'ultimo episodio di Grey's Anatomy 15, Salto nella ...

I guai di Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy 16 : “Non sarà facile tirarlo fuori di prigione” : L'inizio della nuova stagione vedrà ancora al centro della trama i guai giudiziari di Andrew DeLuca in Grey's Anatomy 16: la showrunner Krista Vernoff ha anticipato quella che sarà la condizione del povero specializzando, sacrificatosi per amore di Meredith, nei nuovi episodi in arrivo il 26 settembre su ABC (in autunno inoltrato su FoxLife in Italia). Gli ultimi episodi della quindicesima stagione hanno visto Andrew (Giacomo Gianniotti) ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 : svelato il futuro di Amelia e Link : Grey’s Anatomy 16, la Vernoff su Amelia e Link: “Sarà una relazione sexy” Da quando, lo scorso maggio, è calato il sipario sulla quindicesima stagione di Grey’s Anatomy i numerosi fan del Medical-Drama si sono dedicati alla ricerca spasmodica di spoiler riguardanti il futuro dei loro beniamini. A poco più di due settimane dall’inizio delle riprese, Krista Vernoff ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ...

Katherine Heigl indecisa sul ritorno di Izzie di Grey’s Anatomy - ma la verità è che nessuno glielo ha chiesto : Se in passato era parsa propensa all'idea di un ritorno di Izzie in Grey's Anatomy, ora Katherine Heigl fa un passo indietro. L'attrice, impegnata nella nona stagione di Suits nei panni di Samantha Wheeler, continua ad essere ricordata perlopiù per il personaggio interpretato dalla prima alla sesta stagione del medical drama, prima del burrascoso divorzio dalla ShondaLand con abbandono del set. Anche se non molto tempo fa Camilla Luddington - ...

Grey’s Anatomy : torna Izzie Stevens? La risposta di Katherine Heigl : Katherine Heigl sul ritorno di Izzie in Grey’s Anatomy: “E’ una decisione…” Sono passate ben dieci stagioni da quando Katherine Heigl ha abbandonato il set di Grey’s Anatomy costringendo il pubblico a dire addio ad uno dei suoi personaggi più amati: la specializzanda Izzie Stevens. Da quel momento, una parte del fandom non ha mai smesso di sperare in un suo possibile ritorno. In effetti, a più riprese, ...