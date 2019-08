Tutti attaccati alla poltrona

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Proprio non c’è l’aria di crisi, anzi. Anche le opposizioni si dedicano a puntellare il governo, mica male come spettacolo. Viva la sincerità, sentite Maurizio Gasparri, adagiato su una poltroncina di Palazzo Madama, occhiali da lettura calati sul naso: “Ma perché dovremmo far precipitare il quadro il 5 agosto, in un momento peraltro così delicato per noi? È chiaro che votiamo contro la mozione dei Cinque Stelle sulla Tav, senza infilarci in un accrocco tattico”.E qui bisogna fare un inciso, anzi due, che non riguardano i casini di Forza Italia. Il primo è che, in fondo, il problema non è il provvedimento che si discute oggi, perché è chiaro che non succederà niente sul decreto sicurezza, ma è il gioco delle mozioni sulla Tav (mercoledì), ultimo scoglio prima delle ferie e del ...

