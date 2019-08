Salvini? Non sa che pesci pigliare Lo dimostra la giravolta sulla Tav

Tav - Salvini : “Voto a favore della mozione M5s sarebbe una sfiducia a Conte”. Toninelli : “Minacci chi vuole - governo non cadrà” : Il Tav torna centrale nella discussione politica e il governo, in attesa del voto sul dl Sicurezza bis, si prepara ad affrontare il voto della mozione M5s che impegnerebbe il Parlamento a ridiscutere l’opera sulla quale, nonostante il parere contrario dell’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture, il presidente del Consiglio ha dato il via libera. Così è proprio Giuseppe Conte a finire al centro delle ...

Tav - Toninelli : “Mozione non influisce su tenuta del governo”. Salvini : “Per fare il ministro non basta essere delle brave persone” : La mozione dei 5 Stelle sulla Tav “impegna il parlamento e non il Governo”, che per questo “non cadrà”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Danio Toninelli a margine dell’inaugurazione dell’ampliamento della stazione di Milano Rogoredo. ” Il Parlamento – ha spiegato – è il luogo in cui è stato approvato quell’accordo e il Parlamento deciderà”. All’evento ha partecipato ...

Salvini : chi non vuole l'autonomia premia ladri e incapaci del Sud : Sulla riforma per l'autonomia differenziata "è un anno che siamo ai tavoli: chi non la vuole premia i politici, i ladri e gli incapaci del Sud che hanno lasciato metà Paese in condizioni di arretratezza dicendo che era sempre colpa degli altri", ha detto, a margine di un evento alla stazione di Rogoredo, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per il quale "l'autonomia non toglie niente a nessuno ma punisce chi non amministra bene: ...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Toninelli : “Salvini minacci chi vuole - il governo non cadrà per la Tav” : Il ministro ha dichiarato che la mozione sarà discussa in Parlamento «con tranquillità»

Di Battista : "Salvini mi attacca? Io non percepisco soldi pubblici come lui" : Tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini non corre buon sangue. Ormai è acclarato che l’ex deputato non veda di buon occhio l’alleanza tra il suo partito, il Movimento 5 Stelle e la Lega. E allo stesso tempo, il ministro dell’Interno non ha particolari “simpatie” per il politico romano che è attualmente “ai box” in attesa di avere una nuova chance, magari come capo del M5S al posto di Luigi Di Maio. "Non capisco perché Matteo Salvini mi ...

Di Battista su Salvini : 'Non me ne frega nulla dei cocktail - si ubriacasse il sabato sera' : Che il matrimonio tra Lega e Movimento Cinque Stelle sarebbe potuto essere complicato lo si sapeva fin dall'inizio. Nella fase iniziale, tuttavia, non sono mancate le fasi in cui I due partiti, pur nella loro profonda eterogeneità, hanno vissuto UN rapporto fondamentalmente sereno. Anche in quel periodo, però, ogni tanto qualche fulmine squarciava l'atmosfera. Eventi che spesso dipendevano da personaggi che non hanno mai avuto un feeling ...

Di Battista : “Salvini? Non capisco perché mi attacchi sul personale - si ubriacasse” : “Non capisco perché Matteo Salvini mi debba attaccare sul personale, mi dà pure troppa importanza. Io sollevo questioni politiche da pubblico cittadino, non pagato da denaro pubblico come fa lui. Per cui mi risponda su questioni politiche”. A dirlo Alessandro Di Battista a margine del Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta. Salvini “mi risponda quando lo attacco sulla sua viltà rispetto ai Benetton, alla ...

Petizione contro Salvini - Rosato : 'Superate 20mila firme - forza non stiamo a guardare' : I sondaggi continuano a regalare l'idea che, al momento, il consenso raccolto da Matteo Salvini sia davvero difficile da scalfire. Sono tanti, però, anche coloro che non nutrono grande stima nei confronti del Ministro dell'Interno. I Comitati Civici hanno provato a raccogliere le voci contrarie al leader della Lega, creando una Petizione finalizzata a richiedere le dimissioni del vice premier e, a quanto pare, l'iniziativa avrebbe raccolto già ...

Bruno Vespa : "Salvini - senza un governo compatto la manovra coraggiosa non si fa : a quel punto vai alle urne" : "Fatto 100 il prodotto interno lordo 2007 dei quattro principali paesi europei, oggi l'Italia è a 96, la Spagna a 100 (quindi ha recuperato tutto), la Francia a 110, la Germania a 115.Fossi al vertice del governo, guardando la tabella pubblicata dal New York Times, uscirei di casa ogni mattina con l

Luigi Di Maio : “Stufo di litigare. Il governo non è finito : avanti con Conte e Salvini” : Luigi Di Maio in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato di futuro del governo e dell'Italia, sottolineando che l'esecutivo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle "ha dimostrato di saper governare. E parlano i fatti, tutti i provvedimenti sono stati condivisi. Con Conte e Salvini abbiamo lavorato bene, andiamo avanti così". Sulla Manovra: "Scriviamola insieme e continuiamo a cambiare il Paese. La Tav? Noi sempre ...

"Tanto la Concorrenza non ce la danno". Salvini pronto al muro contro muro con l'Ue : “Tanto la Concorrenza non ce la danno... ”. Milano Marittima, Papeete Beach, lido che da giorni si è trasformato nella succursale del Viminale. All’ora di pranzo Matteo Salvini parla con i fedelissimi mentre addenta una foglia di insalata.Un tempo qui i protagonisti si chiamavano Bobo Vieri e Christian Brocchi. Oggi, invece, non ci sono i calciatori, ma c’è il ministro dell’Interno che monopolizza la ...

Giustizia - Salvini : “Tre gradi di giudizio in 4 anni”. Caiazza (Ucp) : “Cronometro non ha senso. La Lega spieghi veti a riforma” : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere le attenuanti generiche… Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i tre gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Matteo Salvini, in una lunga intervista al Corriere della ...

Meloni : “Non capisco perché Salvini scelga di stare con 5 Stelle e trattare fino alle 2 del mattino - invece che fare un governo con noi” : “Non capisco perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose molto importanti scelga, invece di dover stare lì a trattare fino alle 2 del mattino con i 5 Stelle qualunque cosa. Per carità, io posso non capirlo ma non mi dà fastidio”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto davanti alle telecamere, fuori da Palazzo Marino, a Milano, a chi gli chiedeva un commento ...