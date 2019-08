Sabrina e Nicola dopo Temptation dure critiche | lei spiazza | “Se fossi incinta?”

Temptation - la tentatrice di Nicola mette like contro Sabrina : 'Sembra sua mamma' : Si è conclusa la sesta edizione di Temptation Island e i vari protagonisti del reality sono tornati alla vita quotidiana, compresa quella social. Tra questi vi sono anche Sabrina e Nicola, una delle poche coppie che pur essendo uscite da separate dal villaggio delle tentazioni di Canale 5, ha poi deciso di riprendere in mano le redini del loro rapporto e alla fine sono tornati assieme. Nicola, così, ha dimenticato definitivamente la single ...

Temptation : Sabrina e Nicola tornano insieme - Cristina e David si sono lasciati : Nella sesta edizione di Temptation Island cinque delle sei coppie hanno lasciato il falò di confronto separatamente. Questa sera è andata in onda, in anticipo di una settimana in base al palinsesto iniziale, la puntata speciale del reality estivo delle tentazioni, durante la quale viene mostrato cosa è successo a tutti i fidanzati un mese dopo l'ultimo falò di confronto. Nicola e Sabrina ci ripensano Una delle coppie uscite separatamente dal ...

Sabrina e Nicola si sono lasciati/ Lui : 'è giusto che sia finita' - Temptation Island - : Nicola e Sabrina si sono lasciati a Temptation Island 2019. Dopo il falò entrambi ammettono che quella di dirsi addio era l'unica strada percorribile, ma...

Temptation Island - Nicola preso da Maddalena lascia Sabrina : Dopo Ilaria e Massimo, la seconda coppia mostrata nella sesta e ultima puntata di Temptation Island è quella formata da Sabrina e Nicola. Durante il quinto appuntamento, Sabrina ha visto diversi video che ritraevano il fidanzato insieme alla single Maddalena, sempre più vicini al punto da commuoversi in un momento di sconforto in spiaggia. I video però non sono mancati neanche a Nicola che, per la prima volta, ha visto la fidanzata piangere e ...

