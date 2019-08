Quanto ne sai di abbronzatura?

Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) Se sfidi qualunque temperatura pur di rosolarti a puntino sotto il sole di ferragosto; se da febbraio ti prepari alla spiaggia esaurendo regolarmente le scorte di carote del tuo ortofrutta; se hai il posto fisso nel solarium sotto casa, ebbene: ecco un test creato apposta per te. Quale protezione solare scegli quando vai in vacanza? Ti affidi al fato oppure sai perfettamente come gestire il tuo tipo di pelle? E, dal punto di vista scientifico, sapresti spiegare perché in spiaggia – chi più, chi meno – ci abbronziamo? Sfida le tue conoscenze (e i tuoi amici) con questa serie di domande, dalle più teoriche a quelle di attinenza più pratica. E, come sempre, facci sapere il tuo risultato. (Credit immagini: Getty)ne sai di? Wired.

