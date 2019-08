La riserva dello Zingaro | un tuffo nel blu

riserva dello Zingaro - intervento di Sass e Capitaneria di porto per turista colta da malore : Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano nella Riserva dello Zingaro, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Trapani, per una turista che aveva perso i sensi per un malore lungo il sentiero che conduce a cala Beretta, quasi a metà strada tra Scopello e l’ingresso di San Vito Lo Capo (Trapani). I compagni della ragazza, N.P., 24 anni, di Napoli, hanno chiamato la centrale del 118 che ha allertato ...

Turista ferita nella riserva dello Zingaro : nuovo intervento per i tecnici del soccorso alpino : nuovo intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro per una Turista ferita. Nel primo pomeriggio di oggi F.R., 67 anni, di Mirandola (Modena), è scivolata sugli scogli a cala Disa procurandosi traumi ed escoriazioni, con una sospetta frattura alle costole e difficoltà respiratorie. Chiamata la centrale del 118, l’allarme è stato smistato al soccorso alpino che ha inviato due squadre da ...

riserva dello Zingaro : 16enne colta da malore - scatta l’intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare [GALLERY] : Secondo intervento del Soccorso Alpino e speleologico siciliano in tre giorni nella Riserva dello Zingaro. Due squadre della Stazione Palermo-Madonie sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri per soccorrere una sedicenne palermitana colta da malore, probabilmente per una forte intossicazione alimentare, nella zona di cala Disa, quasi a metà strada tra l’ingresso lato Scopello e quello di San Vito. I tecnici del Sass, arrivati da ...

Trapani - riserva dello Zingaro : Soccorso alpino - 118 e Guardia Costiera in azione per un turista ferito [FOTO e VIDEO] : Operazione congiunta di Soccorso alpino e speleologico siciliano, 118 e Guardia Costiera per soccorrere un turista che si era infortunato nella Riserva dello Zingaro. In azione due tecnici del Sass, un elicottero del 118 e un gommone della Capitaneria di porto di Trapani. L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando L.M., trapanese di 21 anni che si era procurato la lussazione della spalla sinistra scivolando sul sentiero nella zona di cala ...

Cala Mazzo di Sciacca - un luogo magico alla riserva dello Zingaro : Cala Mazzo di Sciacca, una spiaggia per famiglie. Anche il mare di Scopello e della Riserva dello Zingaro è stato inserito tra i mari più belli d’Italia da Legambiente. La classifica elenca le spiagge più rinomate d’Italia. È il litorale trapanese in realtà a essere stato premiato da Legambiente, insieme a San Vito Lo Capo, Erice e Custonaci. Si tratta di un tratto di costa tra i più suggestivi e ricchi dell’intera isola. Incastonata fra il ...

Maxi esercitazione del Soccorso Alpino e della Capitaneria di Porto nella riserva dello Zingaro [FOTO e VIDEO] : Un escursionista ferito gravemente dopo essere scivolato lungo un sentiero impervio, impossibile trasportarlo via terra. Così i soccorritori decidono di calarlo in barella con le corde da una scogliera a picco sul mare. Qui c’è una imbarcazione ad attenderlo per trasferirlo nel Porto più vicino. È lo scenario dell’esercitazione congiunta tra Soccorso Alpino e speleologico siciliano e Capitaneria di Porto di Trapani che si è svolta stamattina ...