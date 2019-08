Il difensore più pagato della storia gioca in Premier League

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 5 agosto 2019) Stando a quanto riportato da Il Messaggero, è stato ufficializzato l’acquisto delpiù, 80 milioni di sterline per il suo cartellino. Ilpiù– Il quotidiano riporta dell’acquisto di Maguire da parte del Manchester United. Passaggio storico “Il Manchester United ha ufficializzato con una nota sui propri social l’acquisto dal Leicester delHarry Maguire. Gli 80 milioni di sterline, pari a circa 87,5 milioni di euro, che i ‘Red Devils’ pagheranno per questo trasferimento fanno del 26enne centralenazionale inglese ilpiù costoso di sempre. Questo record finora apparteneva a Virgil Van Dijk, olandese del Liverpool per il quale la dirigenza dei Reds pagò nel gennaio 2018 85 milioni al Southampton. Prima di arrivare al Leicester, Maguire ha vestito le maglie di Sheffield ...

