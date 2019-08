Friuli | ripristinando il bosco | i ragazzi studiano cambiamenti climatici

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Come ripristinare i boschi e i sentieri del Parco delle Prealpi Giulie, danneggiati dal ciclone Vaia, che si è abbattuto sulle zone montane del Nordest a fine dello scorso ottobre? Ci ha pensato la friulana Cramars, cooperativa per l’innovazione e la formazione professionale con sede a Tolmezzo in provincia di Udine, rendendo possibile un inedito un campo estivo che coniuga didattica in aula, esplorazione del territorio, lavori di manutenzione e relazioni con associazioni e le popolazioni locali. Frutto della collaborazione coordinata da Cramars, il Centro interdipartimentale “Giacomo Ciamician” dell’Università di Trieste, il Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle associazioni Aree Fragili di Rovigo e Vivistolvizza di Resia, il campo estivo conclusosi la scorsa settimana ha visto la partecipazione di una decina di studenti dai 19 ai 28 anni di diversi corsi di laurea e di ...