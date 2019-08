Battisti sulla Luna

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il giorno che Neil sbarcò, Lucio se ne stava in hit parade già da nove settimane. E il bello doveva ancora arrivare. Perché quell’estate del 1969, l’anno che cambiò la musica tra Inghilterra e Stati Uniti, avrebbe lasciato il segno anche nella musica di casa nostra, consacrando definitiva

ReinfriedMarass : RT @theiaisos: La felicità, stare in quattro sulla lambretta. /Bruno Barbey - Palermo 1963 Sì viaggiare - Lucio Battisti - MadeleineLewi17 : RT @theiaisos: La felicità, stare in quattro sulla lambretta. /Bruno Barbey - Palermo 1963 Sì viaggiare - Lucio Battisti - bdfreitas : RT @theiaisos: La felicità, stare in quattro sulla lambretta. /Bruno Barbey - Palermo 1963 Sì viaggiare - Lucio Battisti -